62國國旗蘭花牆首次亮相 台灣國際蘭展暨世界蘭展2/24臺南登場
「第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」即將在2月24日至3月10日期間盛大登場，連續16天的蘭花盛會，從農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原臺灣蘭花生物科技園區）出發，延伸至大臺南會展中心，展開「5館、6區」的全球蘭界盛事。台南市長黃偉哲今（22）日表示，今年世界蘭展的辦理更是結合臺灣燈會共同於臺南呈現給各位，這對於市民朋友來說，是雙喜臨門。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市政府於今天在大臺南會展中心舉辦記者會，由臺南在地知名團隊-八方傳統藝陣創新藝團揭開序幕，將在地廟宇文化結合蘭花元素，透過表演者的演繹，傳達出最在地化的蘭花故事。今年蘭花兩大盛事聯展以「婆娑之蘭 舞動世界」為主題，涵蓋臺灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面，在展區設計上，蘭花園區的5館以主題景觀、生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單，充分展現蘭花的多樣性應用。
黃偉哲表示，第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展有一重要特色，就是透過用世界各國的國旗並以蘭花的方式呈現出美麗的國旗牆，總共有62個國家參與，許多外國貴賓看到之後，紛紛都感到相當驚艷，這一方面不僅展現了臺灣蘭花的豐富生命力，更是展示了臺灣蘭花產業的科技力。
黃偉哲也指出，今年世界蘭展的辦理更是結合臺灣燈會共同於臺南呈現給各位，這對於市民朋友來說，是雙喜臨門、強強聯手的一大好事情，尤其白天可以觀賞蘭花，而晚上則可以到鄰近的燈會會場欣賞絢爛燈花，加上今年不僅是蘭花與燈花互相輝映，光蘭展本身也有南北區域相互呈現，分別為在後壁蘭花生技園區的臺灣國際蘭展，及在大臺南會展中心舉辦的世界蘭展，參與者可以藉由仔細觀賞來比較兩者之間的不同美感。
黃偉哲強調，此屆國際蘭展可以視為是臺灣蘭花產業的重要里程碑，並將臺灣蘭花推向國際，為蘭花產業創造更多發展機會，除了有美麗的蘭花之外，同時也行銷臺南農特產品，從中發掘更多的潛在客源，為臺南創造無限商機。
臺南市政府表示，今年不僅是臺灣國際蘭展滿20週年的重要里程碑，更與有「蘭花界奧林匹克」美譽的世界蘭展共同合作舉辦，成為臺灣歷史上的首度創舉，此外，第23屆世界蘭展以「世界的臺南&臺南的世界」為主題，將臺南知名「安平樹屋」與全球每6株蘭花就有一株來自臺南的「超級蘭花」相互連結，打造成一個夢幻般的沈浸式空間。