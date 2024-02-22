高雄輕軌要收費了　2/26起採里程計價「進出站都要刷卡」

62國國旗蘭花牆首次亮相　台灣國際蘭展暨世界蘭展2/24臺南登場

▲今天的記者會活動由市長黃偉哲主持，台南市各級民代、農業部農糧署南區分署副分署長黃怡仁、中華民國對外貿易發展協會臺南辦事處主任周秀芬等人到場共襄盛舉。（圖／台南市政府提供）
▲今天的記者會活動由市長黃偉哲主持，台南市各級民代、農業部農糧署南區分署副分署長黃怡仁、中華民國對外貿易發展協會臺南辦事處主任周秀芬等人到場共襄盛舉。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

「第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」即將在2月24日至3月10日期間盛大登場，連續16天的蘭花盛會，從農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原臺灣蘭花生物科技園區）出發，延伸至大臺南會展中心，展開「5館、6區」的全球蘭界盛事。台南市長黃偉哲今（22）日表示，今年世界蘭展的辦理更是結合臺灣燈會共同於臺南呈現給各位，這對於市民朋友來說，是雙喜臨門。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃偉哲表示，第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展有一重要特色，就是透過用世界各國的國旗並以蘭花的方式呈現出美麗的國旗牆。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲表示，第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展有一重要特色，就是透過用世界各國的國旗並以蘭花的方式呈現出美麗的國旗牆。（圖／台南市政府提供）
臺南市政府於今天在大臺南會展中心舉辦記者會，由臺南在地知名團隊-八方傳統藝陣創新藝團揭開序幕，將在地廟宇文化結合蘭花元素，透過表演者的演繹，傳達出最在地化的蘭花故事。今年蘭花兩大盛事聯展以「婆娑之蘭 舞動世界」為主題，涵蓋臺灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面，在展區設計上，蘭花園區的5館以主題景觀、生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單，充分展現蘭花的多樣性應用。

▲黃偉哲強調，此屆國際蘭展可以視為是臺灣蘭花產業的重要里程碑，並將臺灣蘭花推向國際，為蘭花產業創造更多發展機會。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲強調，此屆國際蘭展可以視為是臺灣蘭花產業的重要里程碑，並將臺灣蘭花推向國際，為蘭花產業創造更多發展機會。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，第20屆臺灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展有一重要特色，就是透過用世界各國的國旗並以蘭花的方式呈現出美麗的國旗牆，總共有62個國家參與，許多外國貴賓看到之後，紛紛都感到相當驚艷，這一方面不僅展現了臺灣蘭花的豐富生命力，更是展示了臺灣蘭花產業的科技力。

黃偉哲也指出，今年世界蘭展的辦理更是結合臺灣燈會共同於臺南呈現給各位，這對於市民朋友來說，是雙喜臨門、強強聯手的一大好事情，尤其白天可以觀賞蘭花，而晚上則可以到鄰近的燈會會場欣賞絢爛燈花，加上今年不僅是蘭花與燈花互相輝映，光蘭展本身也有南北區域相互呈現，分別為在後壁蘭花生技園區的臺灣國際蘭展，及在大臺南會展中心舉辦的世界蘭展，參與者可以藉由仔細觀賞來比較兩者之間的不同美感。

黃偉哲強調，此屆國際蘭展可以視為是臺灣蘭花產業的重要里程碑，並將臺灣蘭花推向國際，為蘭花產業創造更多發展機會，除了有美麗的蘭花之外，同時也行銷臺南農特產品，從中發掘更多的潛在客源，為臺南創造無限商機。

臺南市政府表示，今年不僅是臺灣國際蘭展滿20週年的重要里程碑，更與有「蘭花界奧林匹克」美譽的世界蘭展共同合作舉辦，成為臺灣歷史上的首度創舉，此外，第23屆世界蘭展以「世界的臺南&臺南的世界」為主題，將臺南知名「安平樹屋」與全球每6株蘭花就有一株來自臺南的「超級蘭花」相互連結，打造成一個夢幻般的沈浸式空間。

降低大型重車交通事故　高市交大提醒用路人正視這2點

三民區建興路下水道施工　3月起1年內改走建昌路建德路

高雄玉竹商圈民房失火　燒焦煙味布滿街頭

義守大學營養系「吃營養、顧健康」宣導園遊會2/24登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞