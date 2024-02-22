亞洲盃男籃／劉錚爆發！半場4三分、砍14分 中華隊主場打出血性
中華男籃今（22）日將在亞洲盃資格賽第一階段賽事對上紐西蘭，中華隊「台灣隊長」劉錚在上半場比賽挺身而出，次節連拿8分，半場投進4記三分球、砍下14分，後衛林俊吉9分，前鋒林信寬也有8分，兩節打完只落後給身材佔有絕對優勢的紐西蘭1分，暫時以48:49落後。
記者黃建霖/臺北報導
本屆賽事中華隊13人正選名單的球員為：林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林秉聖、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、譚傑龍、劉錚。阿提諾和阿巴西確定不在名單之中，阿提諾是因為合約問題，阿巴西則是腳踝受傷。今天賽前林秉聖因為身體不適，因此被移出名單，剩下的人就是最終比賽登錄的12人。
這次比賽在集訓階段引起很大的爭議，歸化球員、球員保險以及集訓時間都受到質疑。不過此役開賽後，球員倒是打出了血性，靠著4記三分球緊咬比數，特別是一度被質疑身高太矮的175公分後衛林俊吉展現刁鑽球風，遠投近切戲耍紐國球員，也讓人見識到球員想在主場拿下勝利的鬥志。
紐西蘭有著身高和體型有著絕對優勢，首節就有5記進攻籃板，在禁區得到14分，首節打完以26:20領先。次節劉錚連續砍下8分，兩記三分球帶起球隊追分氣勢，林信寬在上半場時間終了前，接獲謝亞軒傳球命中壓哨三分，讓中華隊半場打完，只落後給對手1分。