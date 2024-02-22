亞洲盃快評／隊長劉錚鞠躬盡瘁　中華隊「年輕世代」打出3節好球

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老大哥劉錚今晚的表現真的只能用鞠躬盡瘁來形容，除了外線把握度高之外，幾次面對身高歐於自己的對手，硬是利用自己的經驗節奏變換，打進高難度的進球，讓中華隊能一路緊咬比分，讓人鼓舞。除此之外，幾名年輕球員林信寬、高錦瑋延續在成都世大運和杭州亞運等國際賽的好表現，打出膽識和自己優於上個世代的現代籃球技巧，展現未來性。
中華男籃近年一直都在尋求完全轉換到由外線球員主導攻勢，但在歸化球員類型不合適、戰術體系遲遲未能確定的情況下，一直未能完全完成這種轉型，常常最終變成只有一名能力突出的本土球員以及歸化球員在支撐整個體系。
但在這場比賽，我國有高錦瑋、游艾喆、林俊吉等多個持球點，處理球權並持續加壓節奏，而劉錚和林信寬作為箭頭，也能保證快攻和外線投籃的質量，給予紐西蘭非常大的防守壓力，中華隊未來的藍圖慢慢開始有一個輪廓在。
這場比賽並不是一場刀尖舔血的關鍵戰，中華隊也沒能贏下對手，但以這次的陣容組成來看，能打出這樣的表現其實不算太糟。年輕球員仍欠缺經驗，此役末節球權大量集中在劉錚手上，也讓對手更好去限制，被打出23:8攻勢落敗，這是小將們未來需要去學習，但打出這樣的內容已可交代。