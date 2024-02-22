以馬內利兄妹「超狂作息」延燒！補習班蒐證開告：尊重父母教育權
台北市「以馬內利美語補習班」日前在臉書發文，分享虎媽為國小兄妹制定日睡6小時的學習行程表，魔鬼作息引發全台關注。然而就在一片聲浪中，「以馬內利美語補習班」今（22）日卻突然發文，要求媒體與網友尊重父母教育權、還給孩子一個安心的成長空間，並已委請律師並積極蒐集證據，未來恐將追究相關法律責任，讓不少人看完感到傻眼。
記者賴禹妡／綜合報導
「以馬內利美語補習班」20日發文分享2位學生的優秀事跡，不只成績優異、英文能力佳，音樂造詣高，兩兄妹今年都遠赴維也納音樂廳演出。不過引起眾人譁然的，是兩兄妹的日常作息表，每天「日睡6小時」按表操課，連吃飯、寫功課都在車上完成，比軍營管理還精實，也因此出現眾多質疑聲浪。
對此，「以馬內利美語補習班」今日稍早也發文對媒體與網友喊話，「本班在此懇請一併尊重父母教育權，並還給孩子一個安心的成長空間，勿恣意轉載學員個人資料，或為求聲量而予於不當評論」，並呼籲應注意《兒童及少年福利與權益保障法》規定，避免因為網路、電子媒體曝光，影響兒少身心健康。
「以馬內利美語補習班」指出，即刻起如涉有不法情事，「本班為維護父母及學員之合法權益，亦將積極蒐集證據，依法委請律師追究相關法律責任，讓我們一起守護孩子的未來」。文章發布後還將留言功能關閉，短短2小時內獲得超過700個讚、77次分享。
許多網友都分享該篇文章表示，「等等，孩子的影片不是他們自己分享的嗎」、「補習班公開學生全名跟照片打廣告，然後要吿網友說兒少法規定不能恣意轉載兒童資料」、「超好笑，你自己發到網路上，人家轉貼你的文章，然後你要告人家」。