林志玲單手抱2歲兒子 路人見小孩顏值「心臟軟掉」：救命啊好Q
「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給日本男團「放浪兄弟EXILE」成員AKIRA（黑澤良平），2人的兒子2022年出生，目前2歲，夫妻倆也在去年11月首度公開一家三口合照，但小朋友非公眾人物又未成年，正面長相不得曝光，近日就有人在日本餐廳巧遇林志玲，她手上抱著兒子，網友終於見到小朋友帥顏，激動直呼：「救命好可愛！心軟軟的（融化）！」
記者陳雅蘭／綜合報導
一名網友表示，在日本遇到林志玲用餐，她單手抱著兒子的畫面全被拍下，照片立即瘋傳網路，微博因此掀起「#林志玲2歲兒子側顏」、「#林志玲帶兒子餐廳吃飯」等高度話題討論。雖然小朋友只有露出側面，但許多網友都表示「軟萌又可愛」，力讚AKIRA跟林志玲俊男美女的基因優良。
事實上，林志玲曾在2023年11月29日49歲生日當天，首度公開一家三口的合照，但她保護家人幫兒子打上馬賽克，即使未公開小孩正面，該貼文依舊造成轟動，引來10萬人按讚；如今帥兒神祕長相終於公諸於世，再掀起討論在所難免。
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