5年新高！9成1上班族動念跳槽　4原因不想做下去

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詢問上班族想轉職的原因，主要有追求更好薪資42.2%、年終獎金不如預期24.2%、原職升遷無望23.2%、原職無法調薪21.6%，而轉職後上班族對新工作最重視的條件則包括薪資待遇74.2%、工作氛圍61.7%、工作時間60.9%以及制度前景31.1%。
交叉分析發現，任職於營造建築業與傳產製造業的上班族轉職意願最強烈，但轉職方向卻大不相同，營造建築業上班族傾向在同產業內轉職，傳產製造業則希望在不同產業轉換跑道。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，錢不夠用成了促使上班族轉職的一大動機，過去一年物價上漲的幅度達到2.5%，上班族感受到萬物皆漲的壓力，一旦薪資沒有同步成長，等於收入倒退嚕，為了維持生活水平，上班族只能追求更高的薪資。年終發放也是轉職的一大考量，交叉分析顯示，有沒有領到年終，也影響上班族轉職的積極度，沒領到年終獎金的上班族積極轉職的比例，比領到年終的上班族多出11%。
再從產業面來觀察，曾仲葳分析，主計總處112年缺工及人力需求統計顯示，過去一年營造建築業，面臨高度的缺工，職缺數超過2萬，但受限於專業職能求才不易，企業多以加薪搶才的方式延攬產業內菁英，優渥的薪資拉力，對人才帶來吸引力，因此拉抬產業內人才的轉職意願。相反的，傳產製造業在去年受到全球景氣疲弱的衝擊，出口不振，過去一年的製造業採購經理人指數都在代表緊縮的區間上下徘徊，形成產業人才轉換跑道的推力。