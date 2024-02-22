劉錚豪言「打中華隊不想被看扁」！砍下20分 贏得紐西蘭主帥尊敬
中華男籃今（22）日亞洲盃資格賽第一階段賽事以69:89在主場和平籃球館不敵紐西蘭，雖然輸球，但中華隊球員打出血性，在沒有歸化球員的情況下，前三節打完只輸5分，贏得對手尊敬。「台灣隊長」劉錚一度在比賽中要球迷鼓譟起來，也讓場館陷入高潮。劉錚賽後表示：「打中華隊就不想被看扁」，激問「現在不幫中華隊加油」要等到何時？
記者黃建霖/臺北報導
這場比賽中華隊輸得可惜，身材劣勢讓球隊不得不上身體對抗，造成體能消耗，犯規也累積不少，加上球隊進攻主要依賴外線幾名球員，對手在比賽中也慢慢抓到這種模式，第四節多次直接斷球或封蓋，讓中華隊單節只得8分，成為最終勝負的分野。
儘管落敗，但劉錚賽後十分肯定球隊表現，「我們今天打得非常棒，前三節比分一直膠著，第四節可能面臨一些進攻低潮，未來可能需要去做更多調整，如何在對手針對性防守時，將其他人優勢發揮出來。但整體而言，我覺得今天發揮非常棒，球隊中的每個球員都不差，希望大家能給我們更多時間去整合和磨合。」
劉錚在比賽中曾一度鼓舞全場的球迷，起身為中華隊加油，他賽後也霸氣表示：「打中華隊就不想被看扁，希望大家團結，這個時候不加油要等什麼時候？」
劉錚這一場16投8中得到全隊最高的20分，賽後也贏得紐西蘭主帥Pero Cameron的尊敬，直言這是一場艱難的比賽，並點名劉錚打得很棒，很有經驗，並用自己的方式領導著這支球隊。