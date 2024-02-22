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美國會議員爭相「朝聖」訪台　BBC：談實質議題也具象徵性

▲美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格今率團訪台。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格今率團訪台。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）率跨黨派重量級議員訪問團訪台，就台美經貿、印太區域情勢等各領域議題交換意見。《英國廣播公司》今（22）也以「美國政治人物為何陸續朝聖台灣」（Why US politicians are on a pilgrimage to Taiwan）為題，分析為何美國政界人士近年來相繼訪台及背後目的與影響。

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這是美中戰略競爭特別委員會首次率團訪台，除了主席蓋拉格外，訪團成員還包含民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）、眾議員穆理納（John Moolenaar, R-MI）、眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）、眾議員強森（Dusty Johnson, R-SD），其中蓋拉格主席、克利胥納莫提首席議員、穆理納眾議員與莫頓眾議員曾在去年4月蔡英文過境洛杉磯期間，在加州雷根圖書館與蔡英文會面，而強森眾議員則是第一次來台訪問。

《BBC》指出，對於美國眾議員的訪台行程，北京和華府看法截然不同，但這樣的訪問「不可能不會有任何影響」，尤其面臨正處於緊張的台海局勢，美國如何拿捏與北京和台灣的關係將可能維持現狀或變得更糟。

報導分析，「美國議員訪台熱」是在總統蔡英文的鼓勵下積極推動，而美國看起來也未阻撓。自2016年蔡英文當選總統以來，美國國會代表團訪台次數就呈現大幅提升。「全球台灣研究中心」統計指出，在2018年只有6名美國國會議員訪台，但到了去年已經多達32人。

《BBC》提到，儘管時常在發言中不忘強調美國「一個中國（One-China Policy）政策」，但美國總統拜登已經是歷任元首當中對於防禦台灣立場最明確表態者，而相較於拜登去年11月以《外國軍事融資法案》直接援台8000萬美元的做法，讓國會議員訪台，重申保衛台灣的承諾而言，可說是更低成本的方法。

鷹派眾議員蓋拉格去年曾向《衛報》表示，北京的目標是「讓我們在世界舞台上處於從屬地位、受到羞辱和變得無關緊要」，報導中也提到美國國會議員們前往台北「朝聖」除了展現強硬立場外，同時也是一種向國內選民展示「反中」資歷的方式，

不過這種做法十分重要，加拿大前情報官員、蔡英文總統的前顧問科爾（J Michael Cole）分析指出，美國一直說對台灣的承諾堅如磐石，但這項工作仍需要公開的表現，而這也是讓北京感到不安的原因，更記者們對此進行報導的理由。

科爾也表示，「這正是美國和台灣目前在做的事情」。他指出，美國國會層面的訪台可能只是象徵性的，但對於台灣與美國國會議員來說都是很好的公關行為。至於這些訪問對台美關係意味著什麼，他認為例如在情報、國防等方面日益加強的高層交流等實質性方面的討論，不過在美國政府的要求下，這些都不會成為新聞。

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