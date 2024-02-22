元宵節「3星座」免補財庫！偏財運旺爆直接起飛　樂透中獎率飆升

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TOP 3：天秤座
天秤座在元宵節期間，有出色的智慧和溝通表現，特別是跟人有交易的行為，像是開店做生意的，再次銷售的機會非常高。天秤座可靠著勇敢的冒險，得到更多財富，像是購買刮刮樂和大樂透這種偏財，只要敢出手，得獎的機會是有的。
而平時的理財，天秤座有機會在這幾天看到不錯的報酬。若是有經營副業的，特別是跟藝術或是才藝有關的，也能吸引到很高的的關注與財務回報。
TOP 2：牡羊座
牡羊座元宵節在正財方面有比較好的表現，存款儲蓄有機會存到理想的目標，再加上適當的投資理財，能為自己拉近與第一桶金的距離。若在外地求財的，特別是業務員或是有跨國貿易的商業行為，可靠著積極的行動力，爭取到不錯的業績或合作機會，財富將自然增加。
而牡羊座此時的人緣魅力也很不錯，能吸引到更多的客源，很適合在人際關係中爭取到更多的財務收入及報酬。
TOP 1：魔羯座
魔羯座元宵節時，在冷門或是大家較不熟悉的產業及方向，會有更好的財務機會，這幾天魔羯座可展現積極的行動力，尤其是跟本身事業有關、需要經由溝通才能得到的錢財，只要夠努力，是能夠吸引到更大的財富。
另外若有財務合作，也是有不錯的收益機會。偏財方面也有頗佳的表現，不妨試試樂透彩或刮刮樂，中獎的機會相對高很多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。