李亦伸專欄／中華男籃不是「雖敗猶榮」　桑總的11人輪換非常完美

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這場球很有意思和探討、研究空間。
1、中華隊主控林俊吉、高錦偉、游艾喆非常稱職，阿吉的節奏、突破，高錦偉的速度、破壞力，游艾喆對位、防守，都相當夠水準。
2、中華隊三名主要內線200公分林正、199公分謝宗融、194公分王皓吉扛得不錯，充滿自信、努力防守、給對手製造很多麻煩。他們的表現超乎預期，跟隊友搭配和團隊合作，可以給90分。
3、劉錚就是中華隊現有唯一一張「王牌」，20分、4抄截，三分球8投4中，放在亞籃精英舞台，劉錚仍是一號人物。
4、中華隊多一個歸化球員，就能打出更好團隊、保護籃板、減少禁區失分?
我完全不這麼看，211公分阿提諾當然有他的身高、禁區噸位、對位作用，但速度和團隊搭配不一定能加分。中華隊籃板球44：20落後24個，但紐西蘭二波進攻得分只以12：9領先，禁區得分也只有36：24，微幅領先，中華隊雖然籃板被爆、禁區高度、對位、身材差很大，但禁區失分和最後5分鐘進攻當機，沒有絕對關係。
5、中華隊防守製造紐西蘭22次失誤，利用失誤中華隊攻下21分，中華隊只有14次失誤，紐西蘭透過中華隊失攻下16分。
中華隊面對紐西蘭這種亞籃第一級強隊，失誤更少、同時讓紐西蘭發生22次失誤，顯示中華隊在防守、對位、壓迫性和速度攻防上表現相當出色，沒有因為身高劣勢被對手壓著打。
6、中華隊的區域聯防確實發揮「奇襲」作用，讓紐西蘭進攻打得很不順手，這是中華隊前三節能咬住比分，把比賽拖進拉鋸戰最成功戰略和防守執行力。
這也證明，中華隊純本土能打出高質量防守和對抗，籃板大輸，身高有差，但中華隊還是能緊咬比分，一直到最後決勝5分鐘才被紐西蘭三分手氣拉開比數。
7、回到歸化球員身上，我一直強調現階段更適合中華隊，更符合亞籃戰局和生態的歸化球員，最好是那種200公分上下鋒衛，能持球、有超級單打能力、有外線和對位優勢，可以靠自主進攻解決很多問題。
第四節最後5分鐘，中華隊只落後4分，中華隊體能下滑，給了紐西蘭很多外線出手機會，進攻當機，跟不上紐西蘭節奏，紐西蘭12號第一射手196公分Ethan連續兩記三分命中，33號211公分中鋒Timmins籃下上籃得手，不到兩分鐘紐西蘭取81：69領先，比賽一洩千里。
防守最後沒跟上，這是實力差距，但進攻沒力，就是需要有持球、能單打、有超級進攻火力鋒衛型歸化球員打「英雄球」拯救比賽，咬住比分。
可惜中華隊從來只看中鋒長人，不要能持球、擅單打、有超強進人進攻能力鋒衛型歸化球員。
賽後總評：
1、速度、外線、防守是中華隊最重要武器和對抗，不是身高，211公分阿提諾這種內線長人，缺少持球和自主進攻能力，速度也未必能跟上，或許還不如一個203公分有速度、力量和更完整接應能力前鋒洋將。
2、中華隊輸20分，很正常，這是中紐實力差距，但中華隊全場咬住比分35分鐘，這是中華隊極致表現和能力，本土球員也能打出超凡好球和團隊，讓所有人刮目相看，值得嘉許。
3、沒有雖敗猶榮這碼子事，輸就是輸，但我們不該低估本土球員能力和團隊，中華男籃總教練桑茂森要記上一功，他的用人、定位、給球員信心、11人輪換，非常完美。