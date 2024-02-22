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亞洲盃男籃／李忠恕發200萬獎金　還承諾「擊敗菲律賓再發200萬」

▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊以69:89落敗，總教練桑茂森肯定球員表現。籃協副理事長李忠恕的獎金，鼓勵球員打出最好表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊以69:89落敗，總教練桑茂森肯定球員表現。籃協副理事長李忠恕的獎金，鼓勵球員打出最好表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）

記者黃建霖/臺北報導

中華男籃今（22）日在主場和平籃球館以69:89不敵紐西蘭，不過全隊展現求勝意志，打出三節好球，贏得對手和球迷尊敬。賽後總教練桑茂森也感謝籃協副理事長李忠恕的獎金，鼓勵球員打出最好表現。李忠恕這次比賽總共發了200萬元獎金，並承諾擊敗菲律賓再發200萬。

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此役賽前，李忠恕在籃協秘書長李雲翔陪同下，提供中華隊賽前激勵獎金100萬，並強調獲勝後再發100萬，雖然比賽未獲勝，但李忠恕在出征菲律賓前再加發100萬，並承諾若是客場擊敗菲律賓，會再加發200萬元激勵獎金。

針對今天的比賽內容，桑茂森表示大家都已盡力，今天輸球主要在於末節打法比較單調，加上球員面對身材高大的紐西蘭球員，體能消耗比較大，有些氣力放盡。

「這次中華隊球員，在賽季中本身在母隊就是很棒的主力，但國家隊是不同聯盟的球員整合在一起，時間較短，可能打法上就比較單調一些，在對手針對性防守時，快速應變可能有所不足。」桑總如此總結道。

面對有2名身高超過211公分的紐西蘭，桑茂森賽前有提醒中華隊中鋒，今天「一定是一場內線的苦戰」，最終球隊輸了24個籃板，他認為中鋒進攻表現需要多提升，「雖然對方是高大中鋒，但你去積極進攻，他們腳步慢跟不上，隊友就會有很多投射機會，進攻端可以打得再更果斷一些。」

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