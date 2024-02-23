《全明星》徐謀俊再拍BL劇談師生戀 朱宇謀和混血帥哥上演情慾戲
這一年台灣拍攝的BL劇在各地都有不錯的成績，也讓很多製作公司甚至平台開始重視BL劇這個市場。由風度影業、然后成為光傳媒、達騰娛樂共同投資出品的最新BL劇《印象.青春》，製作公司艾瑞克艾斯，監製張正芬，製作人辛誌諭，導演郝心翔，特別提出的是這次的劇本是前年拍攝BL劇《基因決定我愛你》飾演小李的林煒傑所寫，《全明星》男神徐謀俊再度接演BL劇，與小鮮肉簡楨庭談師生戀，朱宇謀、混血帥哥文威登則上演情慾大戰。
記者楊穎軒／綜合報導
當林煒傑拿出此作品給製作人和出品方後，大家都覺得林煒傑這部BL劇劇本非常有深度，而且觀看劇本就很有畫面，所以就吸引了投資芬和平台的認可。而這次的演員也是專門從劇本角色去尋找出這4位主角，包括2020年拍攝BL劇《因為愛你》而吸引了廣大腐女的徐謀俊、青春陽光小鮮肉簡楨庭、時尚美妝達人朱宇謀、廣告新寵兒台泰混血網紅文威登。
徐謀俊再2020年拍攝BL劇《因為愛你》而在海內外各地知名度大增。之後在《全明星運動會》中表現優異取得狀元封號再被矚目。這一次被同《因為愛你》製作人辛誌諭邀約，再度接下BL劇《印象.青春》將與小鮮肉簡楨庭來場師生戀。簡楨庭是他首度挑大梁接演主角，製作人覺得簡楨庭像一張沒有被汙染的白紙，青春陽光，和徐謀俊很有CP感。而這幾個月簡楨庭也下足了工夫，除了研讀劇本角色外，還猛健身、練習游泳。
另一對CP也找來最近在一些時尚美妝節目常客朱宇謀，與最近廣告新寵兒來自台泰混寫的文威登。朱宇謀是偶像團體Gentleman出身，團體解散後轉入戲劇不少電視劇，最近一部是中視八點檔《台灣X檔案》。而前陣子在美容時尚節目中教男孩子如何畫眼線，引起了很多人的討論。
文威登這個名字可能大家比較不熟悉，台泰混血的文登威，爸爸是台灣人，媽媽是泰國人。他可是廣告界的新寵兒。光光這一年就拍了20支廣告，包括飛利浦除能電源、全國電子、可樂果等。由於這對CP的身材精壯，導演郝心翔也想在劇中多露他們的身材，包括有肉慾感的床戲。《印象.青春》預計4月中開拍。
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