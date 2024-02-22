紅火案更三審獲判無罪！辜仲諒能否重返中信金？金管會未表態
因紅火案被迫離開中信金長達17年的中信慈善基金會董事長辜仲諒，在高院更三審獲判無罪後，傳聞有意重返金融業，先進入中信金董事會擔任董事，之後再接任董事長，日前也傳出前中信金總經理吳一揆也可能回鍋出任中信金副董事長。不過，中信金對於市場個案傳聞不評論，金管會今（22）日被問到此傳聞，也強調對於個別金融機構人事異動傳聞，不予評論。
記者顏真真／台北報導
紅火案爆發於2006年、前總統陳水扁第2任期間，辜仲諒涉嫌利用扁政府推動2次金改之便，計畫插旗「兆豐金」。後來扁家爆發貪汙案，特偵組（已解散）循著2.9億元政治獻金的線索查出「紅火案」。檢方查出，辜仲諒2006年擔任中信金控副董事長兼副執行長期間，涉以資本額僅1美元的紙上公司「紅火」來炒作「兆豐金控」結構債，不法獲利約10億元，涉犯證交法等罪，一審判辜仲諒9年，二審加重再判9年8月，更一審改判3年6月。
2021年4月，更二審認為，辜仲諒並未造成中信銀損失，逆轉改判無罪，第三度遭最高法院撤銷。更三審期間，辜仲諒仍堅稱他沒犯罪，並指檢方上訴無理由，請求合議庭判處無罪。高院更三審再判辜仲諒無罪，對此，中信金也發出聲明強調，尊重司法判決結果，對於同仁獲取清白同感欣慰。
近來司法圈更傳出消息，辜家已備妥龐大律師團，擬先讓辜仲諒出任中信金董事，再接任中信金董事長，日前市場也傳言中信金前總經理吳一揆也擬回鍋擔任副董事長。只是，去年中信金才遭金管會重罰，目前整改尚未完成，市場認為，所有人事案恐怕還是要等中信金整改完成，經評估、送件提出申請後，金管會才會進行審查。
對於中信金2大高層人事異動傳聞，中信金已表示，對市場個案傳聞一概不評論。金管會今日也被問到中信金此人事異動傳聞，同樣，金管會也未表態，並強調針對個別金融機構人事異動傳聞，不予評論。