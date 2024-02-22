輝達財報推動日股創新高！日媒：並未反映日本經濟的基本面
日經平均指數於今（22）上午正式達到史上最高紀錄「39,007.79點」，刷新34年來最高值，更一舉打破1990年代初期日本資產泡沫災難化破裂前創下的紀錄。然而對日本民眾來說股市升騰卻感受不到「景氣好」，日媒解析指出，這是受到高齡化與企業全球化的影響，股價反應的往往是日本企業在海外彰顯的實力，而非本國經濟基本面。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本資產價格在1980年代急遽飆升，但在1990年代泡沫化後日經指數遭腰斬，根據《產經新聞》報導，日股現在的表現實際上展現和全球其他股市一樣出現漲勢強勁，今天則尤為受到美國晶片製造商輝達（Nvidia）季報大幅成長所激勵；然而，日本政府15日公布的去年10月至12月的實質GDP成長率，比起上一季還有減少0.1%，近期更停滯於0%左右，經濟狀況與泡沫化前夕差別顯而易見。
《產經新聞》指出，由於日本企業考量到金融危機、災難、地緣政治等風險，更加傾向於囤積利潤、藉由裁員來增加利潤，導致員工薪資難以提高，急速增加的高齡化使得社會保險費用與其財源消費稅提高，使年輕人家庭負擔持續增加。
日本第一生命經研所經濟學家熊野英生表示，日本國內企業的股價彰顯的是這些公司在全球化下的實力，就算國內經濟狀況不好，只要企業於海外的收益性增加的話，股價便會上升，「並非反映日本經濟的基本面」。
與此同時，日股的外國人持有比例跟34年前相比，一口氣從不到5%飆漲過逾30%，因此從股價飆升受惠最多的除了外國投資客以外，只剩下日本國內部分持有股票的富裕階層與高所得者，一般上班族和消費者卻感受不到。