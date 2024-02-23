元宵節咖啡！7-11拿鐵買2送2、霜淇淋買1送1　全家湯圓拿鐵半價　

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📍門市｜2月23日至2月25日
◾大杯黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯熱精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯熱精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜2月21日至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜2月24日至2月28日（限指定支付）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜2月21日至2月24日
◾冰燕麥拿鐵、燕麥奶茶5杯222元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾GODIVA迦納熱巧克力3杯222元，7.4折（原價99元、特價74元）
◾經典冰可可3杯222元，7.4折（原99元、特價74元）
◾黑糖珍珠撞奶6杯222元，6.2折（原價60元、特價37元）
📍APP｜2月24日至2月29日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾濃萃拿鐵4杯188元，7.8折（原價60元、特價47元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）
🟡全家便利商店
📍門市｜2月23日至2月25日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上兩款可互搭，不同品項買1送1為總價除以2。
📍門市｜2月23日至2月25日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯薑汁撞奶39元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯冰糖雪梨紅棗茶39元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯杏仁茶39元，6折（原價65元、特價39元）
◾霜淇淋第2支5元，5.5折（原價49元、特27元）