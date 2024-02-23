獨／7-11、全家禮盒最終跳水！「5折清單」全曝光　紅帽子剩190元

元宵節咖啡！7-11拿鐵買2送2、霜淇淋買1送1　全家湯圓拿鐵半價　

▲元宵節咖啡優惠發動，7-11精品咖啡買2送2、霜淇淋買1送1；全家則有「拿鐵＋湯圓」買一送一。（圖／業者提供）
▲元宵節咖啡優惠發動，7-11精品咖啡買2送2、霜淇淋買1送1；全家則有「拿鐵＋湯圓」買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

2024元宵節是2月24日（周六），當天除了吃湯圓、補財庫、看燈會，也不能錯過超商元宵節咖啡、霜淇淋優惠，一路吃吃喝喝到228國定假日。7-11精品咖啡買2送2，霜淇淋買1送1；全家則有花生圓圓拿鐵、花生圓圓拿鐵任選買1送1。《NOWnews》整理各家優惠重點，每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜2月23日至2月25日
◾大杯黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾大杯熱精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯熱精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）

▲「超值五六日」精品美式、拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）
▲「超值五六日」精品美式、拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）
📍門市｜2月21日至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜2月24日至2月28日（限指定支付）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「不知火橘霜淇淋」活動期間憑指定支付買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍APP｜2月21日至2月24日
◾冰燕麥拿鐵、燕麥奶茶5杯222元，5.9折（原價75元、特價44元）

◾GODIVA迦納熱巧克力3杯222元，7.4折（原價99元、特價74元）

◾經典冰可可3杯222元，7.4折（原99元、特價74元）

◾黑糖珍珠撞奶6杯222元，6.2折（原價60元、特價37元）

▲APP寄杯「222有愛日」活動。（圖／7-11提供）
▲APP寄杯「222有愛日」活動。（圖／7-11提供）
📍APP｜2月24日至2月29日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）

◾濃萃拿鐵4杯188元，7.8折（原價60元、特價47元）

◾冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）

◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）

◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）

▲7-11線上寄杯「開學季」多杯組188元。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯「開學季」多杯組188元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜2月23日至2月25日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）

◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）

以上兩款可互搭，不同品項買1送1為總價除以2。

▲全家元宵優惠，花生圓圓拿鐵、醇奶任選買一送一。（圖／業者提供）
▲全家元宵優惠，花生圓圓拿鐵、醇奶任選買一送一。（圖／業者提供）
📍門市｜2月23日至2月25日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

◾大杯薑汁撞奶39元，6折（原價65元、特價39元）

◾大杯冰糖雪梨紅棗茶39元，6折（原價65元、特價39元）

◾大杯杏仁茶39元，6折（原價65元、特價39元）

◾霜淇淋第2支5元，5.5折（原價49元、特27元）

▲全家自2月23日至2月25日限時三天。（圖／業者提供）
▲全家自2月23日至2月25日限時三天。（圖／業者提供）

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