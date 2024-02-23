輝達財報推動全球股市！美股開盤大漲 輝達單日價值漲幅創紀錄
受到輝達上季亮眼財報激勵，不僅全球科技股強勢上漲，把日股、歐股推上新高點，美股主要指數周四（22）也持續開高走高，開盤大漲，其中標普500指數早盤漲破 5,000點大關，輝達盤前股價更是漲逾13%，使該公司市值增加近2500億美元，超過Meta今年2月初的漲幅。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國股市今年來震盪走高，而受到輝達財報帶給市場的鼓勵，晶片、AI相關股票的市場受到催化走強，美股開市前期貨走強，納指期貨飆升2%，包含多隻晶片股大升，亞馬遜、微軟、Meta皆升逾2%。輝達本身盤前飆升14%，開盤後更創下有史以來最大的單日價值漲幅，一口氣超過臉書母公司Meta本月初1970億美元的漲幅。
《金融時報》指出，輝達市值從今年開始已經暴增約6000億美元，光是輝達這檔股票就足以撐起美股標普500指數今年以來漲幅的4分之1；報導稱，輝達在21日公布去年第四季營收成長265%超出分析師預期後，成功催化投資人對AI的投資狂熱。
野村證券多元資產主管 Charlie McElligott 指出，輝達是AI和大型科技股榮景的指標股，對於股市整體走向相當重要，財報公布前的威力可說是撐起近幾個月的美股漲勢；法國興業銀行首席美國策略師 Manish Kabra 則稱輝達給出的財報像是證明市場的火熱出自理性樂觀，而不是非理性的榮景。