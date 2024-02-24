台積電熊本廠／晶圓巨頭進駐好Shock？「台積電震撼」得失相伴

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依九州金融集團預估，此次建廠在未來10年將可為當地帶來4.29兆日圓，相當於新台幣9425億元的經濟貢獻。熊本市長大西一史公開表示，珍視這個能讓該地成為全球半導體樞紐「千載難逢」的機會。然而，英國《金融時報》卻以一句「半導體巨頭進駐小鎮，凸顯亞洲最發達經濟體面臨的挑戰將更加廣泛」，道出所謂「台積電震撼」，意思是台積電赴熊本設廠，燃起日本重振晶片製造的希望與榮耀，但也同時迫使當地出現交通壅塞、基礎建設不足、房價狂飆、以及人才爭奪等現象。
回頭看台積電每每在台灣設廠，是否也有所謂「台積電震撼」？中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台積電去哪，當地房地產就會開始飆漲，無論是在過去的竹科、南科，還是台積電建廠規模擴大後去了其他地方，再到如今的日本，皆是如此，有一派的分析認為，買房對一般年輕人來說本就不易，台積電的到來使得這個夢想更加遙不可及；卻有另一派說法表示，有很大一部分的人在過去買了房子卻遲遲盼不到漲價時機，好不容易等到台積電設廠抬高房價，在某個層面來說也是件美事，可望使當地房地產交易更為熱絡。
據了解，台積電今春招聘工程師的廣告中，開出的薪水比當地製造商給大學畢業生的平均薪資高出三分之一，企業紛紛抱怨台積電設廠拉高工資，引發人才爭奪、年輕員工頻繁跳槽等爭議。吳大任表示，為了要留住優秀的員工，企業可能被迫提高薪資，其生產與人事成本恐隨之增加，長期下來，企業能否撐得住，存在著不確定性。不過，往另一方面思考，台積電設廠帶來的影響，近乎擴及所有相干與不相干的產業，在提升就業人口層面，可望帶動整體經濟發展。
值得一提的是，相同產業在人才爭奪方面恐成兩樣情，譬如同樣是餐飲業，有的受惠其中，有的卻不堪負荷，在面臨結構性的挑戰，考驗的除了是企業的韌性，也考驗政府對於「適者生存，不適者淘汰」的應對與配套。
此外，突如其來的人潮湧入，更凸顯了熊本的交通與基礎設施不足的問題，原本僅是農用的道路卻硬生生擠進許多工程車，使得員工與居民上下班極度不便，一時之間的確為當地帶來無比的「震撼」，卻有一部分的人認為，這是一地發展的進程，沒有震撼也不會有所謂的改善。
隨著世界開始尋求多元化的半導體供應鏈，以緩解不斷上升的地緣政治風險，護國神山的投資，被認為是重振日本半導體的一大助力，但從嚴重的勞動力短缺到基礎設施的限制，台積電的到來也迫使日本必須直面醞釀多時的問題。熊本市長針對「台積電衝擊」，給了一個極其中肯的說詞，「這是改變日本社會和經濟結構的巨大機遇，換句話說，我們需要這種衝擊來改變。」眼看生機勃勃的背後，龐大的黑洞壓力正逐漸發酵，「台積電震撼」得失相伴，當地政府的下一步會怎麼走，值得世界關注與借鏡。
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