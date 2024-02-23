輝達漲逾16%、市值增2770億美元！帶動美股勁揚 道瓊標普創新高
知名晶片大廠輝達（Nvidia）最新業績財報表現強勁，不只帶動自身股價漲逾16%，還連帶影響美股勁升，22日道指、標指同創新高，道瓊工業指數首度收在39000點以上，標普500指數則是收盤創紀錄新高。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，輝達公布第四季及全財年業績，全面超出市場預期，觸發其股價高漲16.4%，收報785.38美元並創歷史新高，市值增加2770億美元。科技股也一片向好，以科技股為主的那斯達克指數大漲460.75點，Meta、亞馬遜分別上漲約3.9%和3.5%，微軟和Netflix各上漲超過2%
22日收盤，美股道瓊指數上漲456.87點，或1.18%，收39069.11點；那斯達克指數上漲460.75點，或2.96%，收16041.62點；標普500指數上漲105.23點，或2.11%，收5087.03點；費城半導體指數暴漲221.01點，或4.97%，收4667.37點。
報導指出，過去1年，人工智慧（AI）推動了輝達以及其他大型科技公司的驚人漲勢，輝達的蓬勃發展可能進一步增強投資人對該領域的信心。然而，專家也提醒，如果經濟成長最終被債券殖利率上升所消化，股市仍可能下跌，而且考慮到半導體股票的周期性，輝達推動的市場上漲仍然帶來「固有風險」。