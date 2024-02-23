秀軍事肌肉！蒲亭乘坐「可攜核彈」戰略轟炸機 恫嚇西方意味濃厚
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），22日搭乘一款據悉能攜帶核彈頭的新款戰略轟炸機，向外界展示俄國之軍事實力，時值莫斯科和西方諸國，針對俄烏戰爭以及俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死而摩擦頻傳，蒲亭此舉也被視為對西方的警告，提醒它們俄國的核武實力。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，蒲亭週四乘坐這款「 Tu-160M」戰略轟炸機，從莫斯科以東720公里的喀山飛機製造廠出發，進行了約30分鐘的飛行，但沒有披露飛行路線。蒲亭事後宣稱，「俄羅斯正在獲得新的技術、出色的裝備」，該款轟炸機將加入俄國空軍服役。
報導提到，這款轟炸機被俄羅斯人暱稱為「白天鵝」、在北約（NATO）的代號則為「海盜旗（Blackjack）」，是冷戰時期轟炸機的現代化版本，在前蘇聯時代的規劃，一旦發生核戰便會部署這種轟炸機，用於遠距離投送武器。
負責生產該款轟炸機的俄國軍事企業圖波列夫（Tupolev）透露，Tu-160M每架造價約150億俄國盧布（約1.63億美元），現代化版本比舊版效率提高了60%，無論是可攜帶武器、導航和航空電子設備都有顯著改善。
據俄國國防部所述，Tu-160M能攜帶12枚巡弋飛彈或12枚短程核彈，無需加油即可不間斷飛行12000公里，是世界上現役速度最快的可攜帶飛彈轟炸機，最高時速可達2200公里。