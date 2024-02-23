納瓦尼之母發聲！已見過愛子遺體 怒控俄調查員「企圖秘密下葬」
俄羅斯知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），16日在北極圈流放地的監獄突然身亡，遺體一度下落不明。納瓦尼的母親柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）22日表示，已見到兒子的遺體，但遭俄國當局施壓，企圖將兒子「秘密下葬」，但遭她拒絕。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》、《路透社》報導，柳德米拉透過影片表示，自己是在21日晚上被帶到一處停屍間，簽署一份死亡證明，上頭聲稱納瓦尼是自然死亡。按照法律，當局應該立即把納瓦尼的遺體交給她，但俄羅斯的調查人員卻拒絕這項要求，還向她「開條件」，試圖「指定」納瓦尼埋葬的地方和方式，想私下處理掉這件事，也不想讓家人為納瓦尼舉行告別式。
柳德米拉又踢爆，俄國調查人員威脅她，如果不同意秘密埋葬兒子，他們就會對遺體「做些事情」，還聲稱：「時間不站在妳這邊，遺體正在腐爛。」不過柳德米拉堅持自己不想談什麼特殊條件，只希望一切依法進行，兒子的遺體能立刻被歸還，也希望納瓦尼的支持者能有機會向他告別。納瓦尼的助手日丹諾夫（Ivan Zhdanov）說，柳德米拉希望將兒子葬在莫斯科郊區的霍萬斯科耶公墓，而不是埋葬在國外。
美國總統拜登（Joe Biden）則已於當地時間22日會見了納瓦尼的妻子尤利亞（Yulia Navalnaya），以及納瓦尼正在就讀史丹佛大學的女兒達莎（Dasha Navalnaya），除了盛讚納瓦尼具有「令人難以置信的勇氣」以外，也重申將對俄羅斯和蒲亭本人實施制裁，蒲亭應該對納瓦尼之死負責。
在拜登與2人會晤後不久，有外媒引述美國官員透露，拜登政府將於23日針對納瓦尼之死，向500多個目標實施新一輪制裁，此舉意味美俄關係恐進一步緊張。