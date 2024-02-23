望隼科技2/26起競拍！對外拍賣3540張　暫定3/18掛牌

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總經理石安表示，望隼科技每1到2年推出新品，除了三明治夾層製程法的美瞳片、領先市場開發出來的濾藍光鏡片及已上市的運動專用隱形眼鏡外，佈局矽水膠材質鏡片也是公司近年發展重點。
望隼公司表示，矽水膠隱形眼鏡保濕性高，能讓眼睛感覺潤澤、減少乾澀不適感；同時，其具有良好的透氧性，可減少眼部疲勞，讓佩戴者享受更好的視覺體驗；近年來成為許多消費者配戴的首選。
石安指出，隱形眼鏡屬於醫材產品，從開發完成到正式取證上市還需要通過醫學檢測、臨床，大約需要2到3年的時間。公司所開發的矽水膠隱形眼鏡2022年底已於台灣上市銷售，大陸、日本、美國等市場亦可望於今（2024）年底前完成取證，明（2025）年可明顯貢獻營收。
董事長黃修權則進一步提到，望隼科技近年來不斷投入資源以取得更先進的技術，設備、製程或是資訊系統都有導入AI，並將技術應用在圖紋設計、智慧排程、品質檢測、智能辨識等方面，明顯增加投產效率及產品生產準確性，也搭配製程改善與自動化生產，使公司所生產的隱形眼鏡良率高達90%以上位，居市場領先地位。
此外，黃修權表示，先進技術導入讓公司毛利率顯著從2018年的21%上升至2023年前三季的38%，營運表現相當亮眼。