包小柏用AI「找回22歲病逝愛女」聲音 助攻夫妻倆破冰交談
56歲藝人包小柏2021年痛失愛女，女兒疑似罹罕見疾病過逝，得年22歲，白髮人送黑髮人，夫妻倆悲痛無比。近日他在Podcast透露，女兒走後曾有半年的時間，夫妻倆都沒交談，直到他利用AI工具，模仿、複製出女兒的聲音，才讓生活出現改變。
記者薛羽彤／綜合報導
包小柏日前上「未來城市」Podcast採訪，提到女兒病逝後，和妻子將近半年都沒開口交談，深怕再勾起悲傷的情緒，於是他決定攻讀博士班並投入AI技術，利用女兒僅存三句英文對話音檔，反覆訓練，終於成功復刻出「數位女兒」，可以即時回應他的問話，不久前一家三口還為太太唱了生日快樂歌。包小柏坦言「AI就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式」。
2016年包小柏疑似擔心愛女病情，一夕之間變成一頭灰白長髮。2019年包小柏發文透露，捐骨髓給女兒，怎料移植失敗，讓他非常懊悔，「經過了一年證明一切計畫失敗，衍生出更加嚴重的結果，『信』這個字從此在我心中抹滅」。2021年12月20日包小柏愛女病逝，他發文痛訴「今早10：44分我失去了一生最愛，小女去當了天使！謝謝妳來到包家22年4個月，此後爸爸將會永遠永遠陪著妳。我們回家了。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道