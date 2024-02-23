貴州大火連燒數日！政府被質疑「壓新聞」　哀鴻遍野還上不了熱搜

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從山火發生地點來看，貴州幾乎半個省都被波及，但中國官媒的報導卻不多，並大多使用「只有個別地點起火」、「火勢受控」等字句帶過，部分火災發生原因則是「上墳祭祀」、「亂丟菸蒂」、「焚燒雜草」。然而當地多個自媒體接連爆料，明明災情緊急，卻連熱搜都上不了，一直沒有熱度，怒批：「貴州人的呼救聲，一次次淹沒熱搜裡，卻還有人在試圖遮掩」，懇請廣大中國網友盡力協助轉發相關消息。
有居民和自媒體踢爆，已經有參與救火的人員犧牲，最小的才20歲；還有人說住家附近已燒掉5至6個村，連自己的村子都被烈火包圍，村民難以進出；甚至有網友稱「遺書都寫好了」，直言：「此次山火不是一個兩個山頭那麼簡單，而是大半個貴州都在燒，光貴陽一地都發生七八起山火了，安順，畢節，遵義……貴州一大半的地方都是徹夜火光，暗夜中的大火在村子後面，在學校後面，甚至就在家門口，吞噬著空氣。」
不只如此，旅義華僑作家李穎在X平台上透露，中國國內對貴州山火刻意「冷處理」，放任陰謀論滋生，甚至將矛頭指向日本，網上流傳著「因為中國停止與日本中草藥交易，而貴州是中國四大中藥材產區之一，懷疑有日本間諜懷恨縱火」等謠言。
除此以外，當局還被質疑，試圖通過歌功頌德，以「一排排武警戰士迎火而上」、「往前是山火，身後是萬家燈火」、「熱成像鏡頭下，武警戰士迎火而上，以凡人之軀築起救火長城」等正能量字句，淡化貴州山火的真實災情，還反過來指控部分自媒體只是想「吸引眼球搏流量」。