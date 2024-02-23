彰化3姊弟走斑馬線遭撞飛10公尺！10歲姊腦出血命危、9歲妹轉ICU
彰化縣國小3姊弟22日走路返家途中，在伸港鄉遭休旅車撞擊，10歲、9歲姊妹一度失去呼吸心跳，8歲弟弟左腿扭傷，3人分別送醫搶救。據了解，10歲姊姊因腦出血轉往彰化秀傳醫院，但是姊姊昏迷指數3，腦傷相當嚴重無法開刀，妹妹則血壓相當低，姊妹2人都有生命危險，7歲的弟弟則是左腳受傷，經治療後已返家，彰化縣長王美惠也到場慰問，給予慰問金2萬元。
記者孫唯容／綜合報導
彰化縣消防局22日晚間6點22分獲報，伸港鄉建國路、美港路三段口，國小姐弟3人正在過馬路時，不慎被73歲蕭姓老翁駕駛的休旅車從後方高速撞擊，3姊弟其中2人被撞噴飛約10公尺，10歲、9歲的姊妹倒臥在馬路，一度失去呼吸心跳，7歲弟弟則左腳受傷，意識清醒，消防人員針對姊妹實施心肺復甦術急救護處置，分別送往彰濱秀傳醫院及彰基醫院就醫，經醫院插管搶救後，姊妹2人已恢復生命徵象。
彰基表示，妹妹經過急救之後心跳恢復，不過今天早上血壓還是很低，目前醫師還在急救中，女童目前在小兒加護病房繼續急救，仍有生命危險。秀傳醫院則指出，10歲的姊姊腦傷太嚴重，姊姊昏迷指數3，仍有生命危險，手術機會不高，目前小兒加護病房採支持性療法，希望全民集氣為姊姊祈福。
社會處表示，本案為本縣中低收入戶家庭，社會處將持續追蹤關懷姐弟的醫療復原狀況及連結醫院等相關資源，提供適切服務。