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MLB／山本由伸狂飆6K！卻無緣對決大谷翔平　教頭透露出賽時間點

▲道奇隊日籍強投山本由伸展現K功，卻無緣對決大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊日籍強投山本由伸展現K功，卻無緣對決大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸，今（23）日在第二次實戰打擊練習（Live BP）中，面對曾獲國聯MVP的Freeman等10名強打，山本由伸一共投出43球，沒有被敲出任何安打、飆出6次三振。不過，原本外界期待山本由伸與大谷翔平的對決，但由於大谷並未參加打擊練習，使得這場「日本對決」未能成真。

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道奇隊教頭Dave Roberts對山本由伸的投球表現，給予了高度的評價，「非常好！從許多打者身上搶下好球，真的很不錯。很期待他在比賽中的表現。他的曲球很好，今天更是如此，內角速球也是，特別是速球的控制也很好。」

對此，山本由伸也表達了自己的感受：「比上次實戰打擊練習，內心更加注重比賽意識，我認為下一次可能就會在熱身賽中登板，我想可以有一個好的開始。」

至於日籍二刀流球星大谷翔平，儘管原定計畫與山本由伸在Live BP進行對決，但由於大谷翔平沒有參與打擊練習，因此對決最終未能實現。

大谷當天沒有參加場上的打擊練習，而是跟著野手一起訓練，目前他已經按照計畫完成自由打擊、Live BP等練習，正為開幕戰的出賽做調整備戰。根據教頭Roberts的說法，週末比賽大谷翔平不會出賽，但預計會在下週的某個時候登場。

▲大谷翔平在春訓實戰練打就開轟，預計下週有望出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在春訓實戰練打就開轟，預計下週有望出賽。（圖／美聯社／達志影像）
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