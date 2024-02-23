MLB／松井裕樹春訓初登板！賞「宇宙道奇」連3K 自認速球狀況好
日職太平洋聯盟救援王松井裕樹，在休賽季以5年2800萬美元加盟聖地牙哥教士（MLB），今（23）日對洛杉磯道奇迎來春訓熱身賽初登板，後援1局送出3次三振，松井裕樹也在賽後訪問時表示，「認為今天最好的球種是速球。」
記者張志宇/綜合報導
本戰松井裕樹在3局登板，先是送給新星游擊手Gavin Lux三振，隨後在對Chris Owings、Andy Pages送出三振，本戰主投1局無失分送出3K，根據ESPN數據統計，今日松井裕樹都是用滑球三振對手。
對於今天都投球表現，根據日媒《Sponichi Annex》指出，「松井裕樹自認今天登板時有點緊張，認為結過有點太完美，自己覺得指叉球還要再做調整，自認目前手感最好的球種是速球，今天的滑球能讓對手揮棒落空，若是指叉球能按自己的想法控制，手中的籌碼會有更多。」
松井裕樹上季在日職出賽59場，交出2勝、3敗、39次救援成功、防禦率為1.57，連兩年拿下太平洋聯盟救援王，在10年日職生涯中，共出賽501場，繳出25勝46敗、236次救援成功，防禦率僅有2.40，更在2019年、2022年、2023年拿下太平洋聯盟救援王。
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