篠崎泫被嗆勾搭別人男友！女星爆「分手又復合Toyz」 她發文反擊
直播主Toyz（劉偉健）日前被網友抓包和藝人篠崎泫有同款枕頭，不過兩人對於戀情一概否認。女星愷愷昨（22）日卻爆出篠崎泫和Toyz其實很早就開始交往，且兩人交往期間還一度分手，更爆料篠崎泫「交往的時候勾搭別人男友」。
記者薛羽彤／綜合報導
愷愷曾上過《娛樂百分百》狼人殺單元，她是周揚青的好閨密，也是庾澄慶（哈林）的外甥女，近年轉往到大陸發展。Toyz和篠崎泫緋聞曝光後，愷愷在Threads上爆料，「那個什麼便利商店～好久之前就是跟玩具交往了呀，然後跟玩具交往的時候勾搭別人男友，被抓包以後死不承認，與此同時跟玩具分手了，後來跟別人男友也沒戲了，現在又跟玩具復合了。」愷愷表示因為自己認識篠崎泫身邊的人，所以才會知道詳情，而篠崎泫綽號為小7，文中愷愷以便利商店暗指她，玩具則是指Toyz。
昨日深夜，篠崎泫對於愷愷的爆料與各界的揣測，也在Threads上反擊，「出道這麼多年背的鍋沒少過，反正隨便聽說編造爆料，大家都還是會信以為真抓著我打一輩子，我已經很接受自己這輩子就是這樣了」。比較爆料和緋聞，篠崎泫更在乎自己的安全，「可不可以讓我保有點人身安全的基本需求，我人生已經遭遇過無數次危險，我能活著很萬幸了，別再為我的生活製造恐慌跟危險了。」
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