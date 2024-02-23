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篠崎泫被嗆勾搭別人男友！女星爆「分手又復合Toyz」　她發文反擊

▲篠崎泫（右）被愷愷爆料分手又復合Toyz，中間還勾搭別人男友，對此，她深夜發文反擊。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲篠崎泫（右）被愷愷爆料分手又復合Toyz，中間還勾搭別人男友，對此，她深夜發文反擊。（圖／Toyz、篠崎泫IG）

記者薛羽彤／綜合報導

直播主Toyz（劉偉健）日前被網友抓包和藝人篠崎泫有同款枕頭，不過兩人對於戀情一概否認。女星愷愷昨（22）日卻爆出篠崎泫和Toyz其實很早就開始交往，且兩人交往期間還一度分手，更爆料篠崎泫「交往的時候勾搭別人男友」。

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▲愷愷（左）是庾澄慶的外甥女，右為庾澄慶兒子小哈利。（圖／愷愷IG）
▲愷愷（左）是庾澄慶的外甥女，右為庾澄慶兒子小哈利。（圖／愷愷IG）
愷愷曾上過《娛樂百分百》狼人殺單元，她是周揚青的好閨密，也是庾澄慶（哈林）的外甥女，近年轉往到大陸發展。Toyz和篠崎泫緋聞曝光後，愷愷在Threads上爆料，「那個什麼便利商店～好久之前就是跟玩具交往了呀，然後跟玩具交往的時候勾搭別人男友，被抓包以後死不承認，與此同時跟玩具分手了，後來跟別人男友也沒戲了，現在又跟玩具復合了。」愷愷表示因為自己認識篠崎泫身邊的人，所以才會知道詳情，而篠崎泫綽號為小7，文中愷愷以便利商店暗指她，玩具則是指Toyz。

▲相同枕頭花色，出現在Toyz、篠崎泫的IG上。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲相同枕頭花色，出現在Toyz、篠崎泫的IG上。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
昨日深夜，篠崎泫對於愷愷的爆料與各界的揣測，也在Threads上反擊，「出道這麼多年背的鍋沒少過，反正隨便聽說編造爆料，大家都還是會信以為真抓著我打一輩子，我已經很接受自己這輩子就是這樣了」。比較爆料和緋聞，篠崎泫更在乎自己的安全，「可不可以讓我保有點人身安全的基本需求，我人生已經遭遇過無數次危險，我能活著很萬幸了，別再為我的生活製造恐慌跟危險了。」

▲愷愷在Threads上爆料篠崎泫劈腿。（圖／愷愷Threads）
▲愷愷在Threads上爆料篠崎泫劈腿。（圖／愷愷Threads）
▲篠崎泫回應近日的緋聞。（圖／篠崎泫Threads）
▲篠崎泫回應近日的緋聞。（圖／篠崎泫Threads）
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