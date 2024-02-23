生前辦葬禮！29歲癌末女樂觀面對死亡　星國女葬禮10天後身亡

蘋果代工廠擬徵10萬人！越南訂單量飆升　工人月薪6500元

▲越南收到蘋果的大量訂單，預計招募十萬名工人。（示意圖／美聯社／達志穎像）
▲越南收到蘋果的大量訂單，預計招募十萬名工人。（示意圖／美聯社／達志穎像）

國際中心賴正琳／綜合報導

熬過疫後工廠寒冬期，越南收到蘋果公司的大量訂單，蘋果供應鏈代工廠今年預計招募10.3萬名工人，以應付龐大的需求量，而每名工人的基本工資為500萬越南盾（約台幣6500元），人力需求集中在越南北部的北江省（Bac Giang）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《越南快訊》，蘋果供應鏈最大代工廠富士康位於北江省廷蘸（Dinh Tram）及光州（Quang Chau）工業區的工廠，今年上半年預計招募1.5萬名工人，下半年則需要1.2萬人。鴻海新設公司位於光州工業區的Fukang Technology，今年要招募1.36萬人。而位於雲中（Van Trung）工業區的子公司New Wing Interconnect Technology，今年也要聘僱2.7萬名廠工。

另外一家蘋果供應鏈代工廠商立訊精密（Luxshare-ICT）位於光州與雲中工業區的工廠，則研擬招聘4.73萬名工人。

據悉，這些蘋果代工廠對工人年齡的要求為18歲至40歲，具備高中學歷且身體健康的人，富士康甚至願意招聘僅國小學歷的工人。蘋果代工廠的基本工資為500萬越南盾（約台幣6500元），支付社會保險等相關福利，加上租屋補助或加班費月薪約800萬至900萬越南盾（約台幣1.04萬至1.17萬），預計在今年陸續徵滿10.3萬名工人。

愈窮愈要送出國！越南家庭拼送孩子留學　全球第三大留學生來源國

激增125%！未來十年越南財富將翻倍增加　增長居世界之冠　

晚婚不婚成趨勢！越南女性結婚年齡大延後　專家分析三原因

初入境新住民來台！越南燈籠手作坊曝　雲林移民署辦溫馨元宵活動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞