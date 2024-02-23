蘋果代工廠擬徵10萬人！越南訂單量飆升 工人月薪6500元
熬過疫後工廠寒冬期，越南收到蘋果公司的大量訂單，蘋果供應鏈代工廠今年預計招募10.3萬名工人，以應付龐大的需求量，而每名工人的基本工資為500萬越南盾（約台幣6500元），人力需求集中在越南北部的北江省（Bac Giang）。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南快訊》，蘋果供應鏈最大代工廠富士康位於北江省廷蘸（Dinh Tram）及光州（Quang Chau）工業區的工廠，今年上半年預計招募1.5萬名工人，下半年則需要1.2萬人。鴻海新設公司位於光州工業區的Fukang Technology，今年要招募1.36萬人。而位於雲中（Van Trung）工業區的子公司New Wing Interconnect Technology，今年也要聘僱2.7萬名廠工。
另外一家蘋果供應鏈代工廠商立訊精密（Luxshare-ICT）位於光州與雲中工業區的工廠，則研擬招聘4.73萬名工人。
據悉，這些蘋果代工廠對工人年齡的要求為18歲至40歲，具備高中學歷且身體健康的人，富士康甚至願意招聘僅國小學歷的工人。蘋果代工廠的基本工資為500萬越南盾（約台幣6500元），支付社會保險等相關福利，加上租屋補助或加班費月薪約800萬至900萬越南盾（約台幣1.04萬至1.17萬），預計在今年陸續徵滿10.3萬名工人。