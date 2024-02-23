輝達、美超微股價噴發 台股站上萬九大關！再創歷史新高
AI晶片大廠輝達財報傳佳績，收盤股價狂噴漲幅16.4%、美超微也大漲32%，美股道瓊、標普收盤再創歷史新高，台積電ADR同樣大漲近2%。台北股市今（23）日開盤報喜，早盤大漲近160點，站上萬九大關，來到19012點，漲幅0.7%，再創歷史新高！台積電今天早盤漲10元，來到702元，漲幅1.3%。
記者許家禎／台北報導
AI晶片大廠輝達財報報喜，收盤股價狂噴漲幅16.4%，市值增加2770億美元，創史上最大個股單日市值增幅。美股也大漲，美股道瓊指數收盤上漲456.87點，或1.18%，收39,069.11點；那斯達克指數收盤上漲460.75點，或2.96%，收16,041.62 點；標普500指數收盤上漲105.23點，或2.11%，收5,087.03點；費城半導體指數收盤暴漲221.01點，或4.97%，收4,667.37點。
輝達、美超微股價噴發，美股也大漲帶動今日台北股市，早盤大漲近160點，站上萬九大關，來到19012點，漲幅0.7%，再創歷史新高！權值王台積電早盤漲10元，來到702元，漲幅1.3%。
其他重要電子股，聯發科也表現亮眼，漲近2%。華碩漲逾1%。AI概念股也紅通通，緯創漲2.5%、廣達漲1.4%，華泰漲5%、台光電漲4%、緯穎與勤誠漲逾3%，金像電漲2%。