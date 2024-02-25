職場薪女力／為台灣摘下首金！BMW「女黑手」楊婷喻靠噴漆闖職涯

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真正接觸到汽車專業，卻是在讀高職的時候，楊婷喻原本對科系沒什麼概念，曾經提出想讀美容美髮、餐旅、應用外語等職類，卻遭家人打槍，這些行業太多厲害的人，很難闖出名堂來，她的爸爸也是位職人，了解她喜新厭舊的個性，便推薦她就讀汽車科，因為汽車修護包括障礙排除、零件保養更換、板金、塗裝等，學習面向非常多元，絕對不會讓她感到無聊，且這一行女技師少，會很吃香，楊婷喻就這樣誤打誤撞，進入全班僅2個女生的台中高工汽車科。
不過，楊婷喻在高職時的學科、術科成績普普，參加技職競賽時，都敗在筆試，從未獲獎，在汽車技術這塊不怎麼出色，卻看到老師在訓練汽車噴漆選手時很感興趣，可惜當時沒有機會學習，直到進入台北科技大學車輛工程系產學訓專班後，大一在勞動力發展署中彰投分署接受塗裝培訓，終於接觸到汽車噴漆，並找到職涯目標，立馬轉換跑道學習。
楊婷喻在大二的暑假參與企業媒合，進入BMW台北依德公司研習汽車噴漆技術，且進步飛快，練習2年左右，就成為國手，並在2019年、有「技職奧運」之稱的國際技能競賽，一舉奪牌，為台灣拿下「汽車噴漆類」首面金牌，瞬間超車其他已經練習8、9年的競爭對手；她更獲選為最佳國家選手，也是台灣代表隊的5名金牌選手中，唯二的女生之一。
到底是什麼樣的契機與努力，讓楊婷喻在技職領域大放異彩？楊婷喻透露，一般國手是先念書再就業，培訓大都在學校端，但沒有學校科系在教汽車噴漆，學校端沒有教材，也無法實際練習，選手能獲得的資源有限，而她和別人相反，是直接在業界接觸噴漆後，才接受學校訓練，當時白天在車廠工作、晚上回學校上課，成為國手時，每天練習10個小時，不在話下，常常要練到晚上10點、11點才能回家，雖然疲累，但因為是喜歡的事物，讓她甘之如飴。
據BMW台北依德服務部經理張智盛的觀察，楊婷喻擁有「男生沒有的細心，以及女生缺乏的衝勁」，加上她的穩定性高，確實是汽車噴漆領域，不可多得的人才。
楊婷喻之所以喜歡汽車噴漆，是因為馬上就看得到成果，噴得均不均勻、對色是否準確、有無受到稱讚等，都能讓她的成就感立即得到滿足。但她的選擇，一開始其實不被家人支持，爸爸看到路邊車廠的噴漆環境相當糟糕，擔心噴漆有毒，會傷害身體，反對她投入這項工作，經由她耐心解釋，BMW是國際大廠，相當重視職業安全，在環境與硬體設備，投入許多防護措施，上工時都會「包緊緊」，才說服了家人。
憑藉天分、持續不懈的努力，以及國際比賽「鍍金」，年紀尚輕的楊婷喻，如今已是BMW台北依德品質技術課「助理工程師」，比起第一線噴漆工作，更常做教育訓練，教導新進員工、訓練師傅，也協助國手培訓，到各個學校與培訓單位指導及經驗分享。
楊婷喻的工作環境中全是男生，談到女性在汽車修護職場上的不便與優勢，她說，不管是在學校或是公司，因為女生少，女廁都要跑很遠，偶爾只能上男廁，希望隨著維修女技師越來越多，校園及職場環境能有所改善；除此之外，沒有感到不便的地方，同事並不會因為她是女性、年紀輕，就不尊重或不聽指導，反而因為她是唯一的女生，備受禮遇。
放下7公斤噴槍，脫去防護服，離開工廠粉塵和噪音的楊婷喻，私下也回到小女生的模樣，喜歡打扮、幫自己做美甲，也會玩樂器，鋼琴、吉他、薩克斯風、長笛都難不倒她，最酷的是，這2年她開始玩重機，最常跑台三線，享受騎車吹風的自由，集結甜美與酷帥於一身，不管在職業或興趣，楊婷喻都打破性別刻板印象，呈現新世代青年多元的生活態度。
對於汽修職人被稱為黑手的想法。楊婷喻說，在台灣，做汽車噴漆、汽車修護被稱為「黑手」、被視為「做工的人」，社會地位、薪資都不高，但在國外卻被視為一種技術工藝，相當獲得社會尊重，期盼透過自己奪金的經歷、職涯故事，持續傳承技術，讓台灣社會更重視技職教育、尊敬技職人才。