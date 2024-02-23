NBA／超派鐵拳暴打頭部！活塞Stewart遭禁賽3場 一拳損失343萬
底特律活塞隊大前鋒Isaiah Stewart在2月14日賽前，與鳳凰城太陽隊中鋒Drew Eubanks發生肢體衝突，Stewart使出「超派鐵拳」而遭聯盟處分。NBA聯盟今（23）宣布禁賽3場，根據《ESPN》報導，Stewart因此將損失108,966美元（約343萬台幣）。
記者路皓惟/綜合報導
在這次肢體衝突後，鳳凰城警方立即逮捕Stewart，並以攻擊罪發出傳票後釋放了他。不過，根據《ESPN》記者Baxter Holmes獲得的一份文件顯示，鳳凰城市法庭已經撤銷了對Stewart的輕罪攻擊指控，因此他不再需要出庭。
關於兩人之間爭端的具體原因仍然不明，據此前報導，Stewart在太陽球場後方通道襲擊了Eubanks。 當時，兩人胸貼著胸對峙，雙方發生口角，隨後Stewart一拳揮到Eubanks的臉上（嘴唇附近），但Eubanks沒有對Stewart的出拳做出任何反擊。
儘管法庭已經撤銷了對Stewart的指控，但NBA聯盟處分仍然生效，自今日起活塞對戰溜馬的比賽開始計算，這次禁賽將對Stewart帶來極大的損失，一次就損失343萬台幣。
自1月31日以來，Stewart因腳踝傷勢缺陣，本賽季他出賽35場，場均得到11分、6.8個籃板和1.7次助攻。另外，Stewart本賽季薪水為526萬美元，而他的新合約將在下賽季生效，未來4年的年薪都為1500萬美元。
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