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輝達就像印鈔機！市值單日飆2770億　黃仁勳成全球第21大富豪

▲輝達單日市值增加2770億美元，黃仁勳身價也激增到681億美元，折合新台幣約2兆1476億元，成為全球第21大富豪。（圖／NOWnews資料照片，記者許家禎攝）
▲輝達單日市值增加2770億美元，黃仁勳身價也激增到681億美元，折合新台幣約2兆1476億元，成為全球第21大富豪。（圖／NOWnews資料照片，記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

輝達財報報喜，股價一飛衝天高漲16.4%，收在785.38美元，再度創下歷史新高，也推升市值來達1.96兆美元，單日市值增加2770億美元，改寫華爾街史上最大單日增值紀錄。而黃仁勳身價也激增到681億美元，折合新台幣約2兆1476億元，成為全球第21大富豪，叩關全球前20大首富。

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綜合外媒報導，輝達第四季財報超出市場預期！第四季營收增長了265%，來到221億美元，遠超越市場所預期的204.1億美元。第四季淨利潤為122.9億美元，與去年同期的14.1億美元相比飆升769%。調整後利潤率76.7%，高於市場預期的75.4%。

輝達財報報喜，使股價一飛衝天高漲16.4%，收在785.38美元，再度創下歷史新高，推升市值來達1.96兆美元，單日市值增加2770億美元，改寫華爾街史上最大單日增值紀錄，而2770億美元相當於可口可樂的總市值，等於一天就增加一間可口可樂公司。

輝達市值超越可口可樂的2650億美元總市值，一舉成為全球市值第三大，僅次於Microsoft微軟的3兆美元、美國蘋果電腦的2.84兆美元及阿拉伯石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）的2.06兆美元，且若漲勢維持，輝達將來很有機會成為第4家市值破2兆美元大關的企業。

輝達市值飆升，也帶動黃仁勳身價！Sanford C. Berstein分析師Stacy Rasgon就表示，輝達「現在就像印鈔機，從當前水準持續成長的前景似乎仍穩固。」而根據彭博社報導，黃仁勳今年初身價才在135億美元，排名第128位，但資產週四增加85億美元來到681億美元，折合新台幣約2兆1476億元，直接超越科氏集團CEO查爾斯・科赫（Charles Koch）、中國農夫山泉董事長鍾睒睒，讓黃仁勳身價名列全球第21大富豪，叩關全球前20大首富。


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