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飆速求生S6今上映！旅行社推F1圓夢遊　3大獎賽最低13.9萬起

▲F1七冠王Lewis Hamilton近期宣布2025年將披紅袍，轉戰法拉利車隊引發熱議。圖為法拉利車隊的車手Charles Leclerc所駕駛的賽車。（圖／美聯社／達志影像）
▲F1七冠王Lewis Hamilton近期宣布2025年將披紅袍，轉戰法拉利車隊引發熱議。圖為法拉利車隊的車手Charles Leclerc所駕駛的賽車。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

F1七冠王Lewis Hamilton近期宣布2025年將披紅袍，轉戰法拉利車隊引發熱議，廣受車迷喜愛的《Formula 1：飆速求生》第六季也即將於今（23）日正式上映。可樂旅遊搶先宣布推出「歐洲F1大獎賽決賽保證席」遊程，包含匈牙利站、荷蘭站、奧地利站，售價最低13.9萬起。

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近期運動結合觀光的旅遊模式蔚為風潮，可樂旅遊除包裝有到美國觀看NBA、MLB的超夯遊程，去年更首度跨界與「中華職棒大聯盟」合作。除籃球、棒球外，集速度與刺激快感的「F1一級方程式賽車」更是擁有一群死忠車迷。

F1一級方程式賽車2024首場大獎賽即將於本週六（3月2日）登場，這2日季前測試正如火如荼舉行。七冠王Lewis Hamilton近期宣布明年將加盟法拉利車隊投下震撼彈，Red Bull車隊荷蘭籍車手Max Verstappen今年能否4連霸也引發關注。。

但繁瑣複雜的購票選位、行程規劃，總讓想親臨觀賞運動賽事的旅客望之卻步，可樂旅遊繼2023年首次推出「F1大獎賽匈牙利站」10日遊程，今年再度領先市場，獨家推出「歐洲F1大獎賽決賽保證席」遊程，包含匈牙利站、荷蘭站、奧地利站。

可樂旅遊表示，聽見廣大車迷的心聲，在即將點燃的F1歐洲主戰場賽事，搶先獨家推出「F1大獎賽」圓夢之旅，精心規劃「匈牙利F1大獎賽、保證決賽Silver區席次、「荷蘭F1大獎賽、保證決賽Tarzan-In Grandstand區席次」、「奧地利F1大獎賽、保證決賽紅牛賽道精選席次」10日遊程。

可樂旅遊指出，行程不僅包含賽事門票、精選座位、遊覽車接駁，同時貼心安排車迷至歐洲城市觀光，暢遊經典地標，舉凡「多瑙河遊船、維也納雙宮殿」、「巴黎羅浮宮凡爾賽宮、荷蘭羊角村巡禮」、「萬年冰洞、奧地利大城小鎮漫遊」等，售價最低139900元起，旅客只需要準備好一只行李箱，就可以親臨熱血沸騰的震撼感，為支持的車隊激昂嘶吼。

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