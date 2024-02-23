MLB／林昱珉三振秀！K掉台裔美籍新人王Carroll 主帥讚印象深刻
效力亞利桑那響尾蛇（MLB）的台灣旅美左投林昱珉，今年首次獲邀大聯盟春訓，今（23）日在Live BP（實戰投打）對決響尾蛇多名主力打者，其中更三振上季拿下國聯新人王的台美混血大物Corbin Carroll，投球結束後更是獲得主帥Torey Lovullo的讚賞，「我喜歡我所看見的，他的球路令人印象深刻。」
記者張志宇/綜合報導
林昱珉在Live BP（實戰投打）大展「K功」，先是三振捕手Gabriel Moreno，再來三振Corbin Carroll、Jake McCarthy與明星左打Joc Pederson，只有Alek Thomas從林昱珉手中敲出二壘安打。
主帥Torey Lovullo對於林昱珉的投球十分滿意，並表示，「林昱珉的球種都在可控範圍內，當他出現失投時，能夠進行修正，站在投手丘的氣勢也非常好，且他能接受一切指導，快速球的品質，非常令人印象深刻。」
除了得到主帥Torey Lovullo的讚譽，強力左打Joc Pederson也給出自己看法，「林昱珉的投球看起來十分不錯，他投了很多好球，球的軌跡非常犀利，能用速差宰制對手，其中速球總是讓打者慢一拍揮擊。」
值得一提，林昱珉目前在大聯盟球探報告中速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖直球僅有約90英哩，但能夠打者揮空，並有著頂級的垂直位移，可以讓打者擊出滾地球或者揮空，儘管均速遠低於2023年球界的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。
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