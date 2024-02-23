亞洲盃男籃／中華隊25日對決菲律賓 桑總：延續「小球陣容」先發
中華男籃在昨天以69:89不敵紐西蘭，不過團隊陣容表現出色，上半場只落後1分，前3節僅落後5分。下一場球隊將於客場對上菲律賓，總教練桑茂森表示，高機率將會延續之前的先發陣容，用林俊吉、林信寬、劉錚、王皓吉、謝宗融這一套效果不錯的5人組合。
記者黃建霖/臺北報導
對上身材高大，擁有兩名身高211公分以上長人的紐西蘭，桑茂森賽前制定的策略是以快制高，而在昨天的比賽中也的確打出很好的效果，透過區域聯防和盯人的切換以及強硬的身體接觸，扛住了對手針對禁區的猛攻，並且球員空檔把握住也很不錯，前三節緊咬只落後5分。
雖然最終輸給對手20分，但在沒有歸化球員、又非團隊最佳陣容的情況下，面對實力不俗的紐西蘭，這樣的表現已經可接受。桑茂森賽後受訪時表示，今天對紐西蘭賽前制定的策略，球員們在執行上已經盡力，但紐西蘭畢竟身材高大，球員在對抗上要花很多心力，末節有些氣力放盡。
賽前中華隊將林秉聖給移出名單，對此桑茂森表示，「人員配置上，名單調整的關鍵就是健康為主，秉聖有生病的狀況。我們以球員的健康和狀態為第一優先考量。」
下一場對手菲律賓，桑茂森稱將會延續目前的這一套先發陣容，「這一套磨合速度最快，劉錚帶領球隊，阿吉在夢想家有主控經驗，信寬有大心臟，大吉扛四號位有優勢條件。當然，我們有12名球員，誰表現好就會讓他在場上多上一些時間。」