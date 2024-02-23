「最帥展昭」何家勁認了已婚！讚女兒漂亮 轉行經商身家破億
64歲港星何家勁過去在經典名劇《包青天》飾演展護衛一角，英挺外貌被封為「最帥展昭」，紅遍兩岸三地，他淡出演藝圈後，在廣東惠州經營保健食品事業，生意做得有聲有色，擁有上億元身家，還被拍到帶著妻女出遊的畫面，疑似早就隱婚生女，他接受台灣媒體專訪，終於鬆口坦承結婚生女，表示自己早就轉行不是藝人，這些私事與大眾無關。
記者江芷稜／綜合報導
何家勁早年和演員高金素梅有過一段情，他對女方一見鍾情，直到1992年合作電視劇《緣》相戀﹐一度論及婚嫁，最後還是分手，他說過「如果60歲時，彼此都沒嫁娶，就在一塊共度餘生」，許下60歲之約，事後雙方澄清只是開玩笑。他對感情世界相當保密，笑稱外界太八卦，向來以黃金單身漢自居。
不過，港媒最近拍到他跟一名女性、女孩出遊，疑似全家福出遊，一起到酒樓與長輩相聚、到公園享受親子時光，媒體還以「白滑勁嫂」形容該年輕女子皮膚白皙，認為他娶了個嫩妻。何家勁事後接受《聯合報》訪問，坦承自己已婚生女，不過媒體拍到的是他外甥女，而非老婆。
何家勁對已婚直言不諱，「我平常做直播人家問我就會講，不要這麼八卦，現在我們又不需跟任何人交代，又不是偷偷交女朋友，這麼正常有什麼好怕的」，笑稱「老婆不漂亮，女兒漂亮」。許多網友看到何家勁與女兒的照片都很支持他，認為他都64歲了，早該結婚生小孩，勸他可以大方一點。
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