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傳中市食安人員委屈淚灑會場　陳建仁：尊重專家調查結果

▲行政院長陳建仁上午赴立院受訪。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）
▲行政院長陳建仁上午赴立院受訪。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）

記者陳佩君／台北報導

食藥署日前進行瘦肉精一案的專家會議，傳出台中市食安處人員淚灑現場，無法接受實驗室汙染的指控。對此，行政院長陳建仁今（23）日表示，目前已將近900件檢體的檢查，都沒有發現含有西布特羅在內的瘦肉精，只有在台中市政府的檢查發現西布特羅，調查結果公正，應尊重專家委員會調查結果。

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陳建仁今率相關部門首長就「民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討」進行專案報告，並於會前接受訪問。

針對西布特羅事件，陳建仁說，台中市政府在第一時間發布訊息以後，就開始展開從飼養場所、屠宰場所到分割場所，甚至是賣場，還有實驗室相關調查，目前已將近900件檢體的檢查，都是沒有發現含有西布特羅在內的瘦肉精。

陳建仁指出，台中市政府跟中央政府看法一樣，說這是一個單一樣品檢查的事項，只有在台中市政府的檢查發現西布特羅，所以也特別請衛福部的專家學者委員會，做進一步的調查，這個調查結果相當地公正，應尊重專家委員會調查結果。

陳建仁強調，政府一向對於食品安全相當地重視，對單一事件的檢查，還是相信學者專家委員會所做的結論。

至於食安專報在野黨磨刀霍霍，陳建仁提到，這次立法院要求行政院對蔡政府在這8年來的食安做報告，「我們已經準備好了，相關的書面資料昨天已經送到立法院」。

陳建仁說，主要是要向立法院還有全體國民報告，在2016年以前，國內發生很多系統性的食品安全的問題，在2016蔡政府開始執政以後，政府就推動「食安五環」相關政策，使得很多系統性的食安個案都變成個案型的食安問題。

陳建仁提到，這8年來在食安上有很大的進步，而國人可以寬心，政府也會繼續努力、繼續精進，讓食安問題可以更加地完美、讓國人都能夠安心地來使用台灣美好的食物。

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