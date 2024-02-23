台股登萬九仍支撐不了新台幣！專家點出主因　不排除重演去年走勢

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只是，台股持續創新高，盤中更一度登上萬九，卻無法支撐新台幣持續升值，尤其新台幣兌美元昨日才終止連4貶，今日以31.5元開升後，不久又回貶，下探31.546元，即便貶幅也有限，市場仍霧裡看花，明明美元跌、台股漲，新台幣卻未跟著大升？外匯專家李其展今日點出背後主因。
李其展表示，其實，外資動向變化不大，主要是美國10年期公債殖利率持續站在4.3%附近，高利環境可能延續更久，國內資金轉向買美債，推動新台幣走貶。至於美元跌破104，主要最近沒什麼可支撐美元的經濟數據出現，最多就是美國聯準會（Fed）昨日公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，卻也沒什麼利多及驚喜，導致美元稍微回檔，但之後還是有可能再往上衝。
接下來的重點就是下周四的美國PCE物價指數。他分析，由於這次FOMC會議紀要中有提到他們觀察到近半年的表現相當好，因此，如果連PCE也衝上去或是美國就業數據表現也很好，就會讓降息更加延後，美元還是有機會往上衝，還是可以分批進場投資。
李其展認為，如果美債殖利率繼續往5%靠攏 ，新台幣兌美元有可能往32元走，有可能重演去年走勢，去年上半年台股也很強，外資淨匯入很多，但新台幣匯價照樣走貶。