批海虎潛艦6官兵落海報告卸責 馬文君獲爆安全鉤從大賣場買的
海虎潛艦去年12月在小琉球附近海域訓練時，因湧浪過大導致6名官兵落海，至今仍有3人失蹤。調查報告近日出爐，海軍司令部將事故定調為「環境與裝備複合式因素造成」，非人為疏失。立委馬文君批評，這是3條人命要的公道、無數海軍弟兄正在承擔的風險，說人話很難嗎？並透露她接獲爆料，指這次出事的安全鉤是從大賣場購入的工業用品，海軍難道不必交代真相嗎？
記者顏幸如／南投報導
去年12月21日海虎潛艦出海訓練，6名官兵不幸落海，至今仍有3人失蹤。國民黨立委馬文君今（23）日在臉書指出，海軍司令部的調查報告近日出爐，將這起事故定調為「環境與裝備複合式因素造成」，不是人為疏失，所以無人需要被懲處。在她看來根本就是文字遊戲，這樣的檢討推諉卸責官官相護，既沒有公道，也無法避免憾事再發生。
馬文君問，什麼叫做「裝備與環境複合式因素」？看字面意思，既不全是裝備問題，也不全是環境問題；既是裝備問題，也是環境問題。這是3條人命要的公道，還有無數海軍弟兄正在承擔的風險，她怒斥「寫報告的人以為自己是在編段子？還是說相聲？到底是環境惡劣，超過裝備極限？還是環境在容許範圍，但裝備出了問題？請說人話！」
馬文君並透露，調查期間她接獲爆料，稱這次出事的安全鉤，是從大賣場購入的工業用品，海軍有必要交代真相。
其次是這次事故，肇因於海虎潛艦的救難浮標無故開啟升起，船員上甲板回收。海軍調查報告稱這是依據裝備故障修護通令作業，屬合理的決策下達，但是海軍執勤要依據艦艇常規，救難浮標故障無急迫性，天候惡劣、海象不佳時立即維修，判斷正確嗎？符合程序嗎？如果符合程序，卻有3人不幸失蹤，現有程序有沒有檢討精進的必要？有沒有起碼的道義與政治責任？
馬文君批評，調查結果從海軍到國防部，無人疏失、無須負責，如此能安軍心？能對家屬交代？她將要求國防部給個說法，也一定會請海軍自己「說文解字」。