企業留人代價5495元 ！上班族不買單　4成1「不惜降薪」也要跑

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詢問上班族想轉職的原因，主要有追求更好薪資42.2%、年終獎金不如預期24.2%、原職升遷無望23.2%、原職無法調薪21.6%，而轉職後上班族對新工作最重視的條件則包括薪資待遇74.2%、工作氛圍61.7%、工作時間60.9%以及制度前景31.1%。
對多數上班族來說，選擇轉職最主要的原因就是為了追求更好的薪資，調查顯示上班族期待轉換跑道可以增加4894元，但如果是企業想留才，則需要付出5495元的代價。
但並不是加薪就能留住人才，有4成1的上班族不惜降薪也要轉職，寧願減薪3288元也要換工作。調查也發現上班族主要透過人力銀行、人脈推薦、企業官網、獵頭公司等管道來獲取求職訊息。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，為鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，1111人力銀行推出「找工作送1萬」活動，上班族在轉換工作的同時還可以幫自己加薪，即日起於1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1000元發財金。
從人力銀行的數據來觀察，年後上班族轉職的積極度是近年高峰，開工日當天網站上的履歷開啟數就衝上160萬筆的歷年新高，投遞履歷的主投數也是年前的2倍，明顯感受到求職者蓄勢待發，準備在年後轉職搶下好職缺的積極度。