江宏傑喜迎35歲生日！福原愛同天更新社群喊「我真的非常後悔」
台灣桌球好手江宏傑與日本桌球天后福原愛2021年結束5年婚姻，昨（22）日是江宏傑35歲生日，他在社群上發布貼文，迎來眾人的祝福。同天福原愛在小紅書上介紹化妝品，直喊「我真的很後悔沒有買兩支。」曾經的夫妻即使離婚仍有官司在身，一舉一動備受關注。
記者薛羽彤／綜合報導
昨日是江宏傑35歲生日，他在社群上發布貼文「謝謝大家的祝福，35歲生日快樂，平安健康」，底下湧入一排藍勾勾，收到眾人祝福，鍾欣凌、姚元浩、彭小刀、蔡尚樺、許維恩等人留言祝賀。而前妻福原愛同一天也在小紅書，發布關於美妝的影片，談到名牌口紅她直喊「我真的很後悔沒有買兩支。」心情看上去不受影響。
事實上，江宏傑、福原愛結婚時曾有桌球造型的鑽戒，上面更刻有代表兩人生日的數字，江宏傑的生日是「222」，福原愛生日11月1日則是「111」，是兩人之間獨特愛的密碼。不過兩人2021年離婚，曾經的恩愛畫面也跟著消失，雙方甚至撕破臉跨海打官司，目前仍持續進行中。
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