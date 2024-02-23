彰化3姊弟遭撞2命危！手拉手狂奔仍遭撞飛 8歲弟還原現場
彰化伸港鄉陳姓3姊弟昨天返家時走在斑馬線上，慘遭74歲蕭姓男子駕駛休旅車從後方高速撞飛，目前10歲與9歲的兩姐妹仍命危觀察中，8歲的弟弟僅左腳扭傷，無生命危險；根據弟弟還原現場情況，當時姊姊牽他們的手跑步過馬路，還沒到就看到遠遠有燈靠過來，大姊見狀立刻拉著2個弟妹奔跑，但仍來不及。
記者孫唯容／綜合報導
彰化縣消防局22日晚間6點22分獲報，伸港鄉建國路、美港路三段口，國小姐弟3人正在過馬路時，不慎被73歲蕭姓老翁駕駛的休旅車從後方高速撞擊，3姊弟其中2人被撞噴飛約10公尺，10歲、9歲的姊妹倒臥在馬路，一度失去呼吸心跳，後續兩姊妹分別送往彰濱秀傳醫院及彰基醫院就醫，7歲弟弟則左腳受傷，意識清醒，已返家休養。
彰基表示，妹妹經過急救之後心跳恢復，不過今天早上血壓還是很低，目前醫師還在急救中，女童目前在小兒加護病房繼續急救，仍有生命危險。秀傳醫院則指出，10歲的姊姊腦傷太嚴重，姊姊昏迷指數3，仍有生命危險，手術機會不高，目前小兒加護病房採支持性療法，希望全民集氣為姊姊祈福。
根據弟弟透露，當時從學校要回家，平常回家都是阿伯會去載，昨天剛好阿伯有事，就自己走回家，3個人過馬路時手牽著手，姊姊拉著我們用跑的，跑到一半就看到遠遠的有車燈過來，姊姊就拉著我們快跑「還是來不及」，事後就發現兩個姊姊都被撞到遠遠的。
家屬也表示，3姊弟家境不佳，因父母離異，平時都是阿公、叔叔、伯父等親屬代為照顧，放學幾乎都由伯父接送，不過昨晚伯父眼睛開刀無法接送，就由3姊弟自行走路回家，豈料竟然發生悲劇。