「基隆市長絕不是吸毒犯」！謝國樑怒嗆林右昌：請24小時內道歉
基隆東岸商場產權爭議持續延燒，基隆市長謝國樑與前市長、內政部長林右昌互槓，日前謝國樑開直播怒斥林右昌「絕對有需要」做對市民不利，但對自己有利的事，遭到林右昌反批「是否嗑藥拉K？」對此，謝國樑今（23）日嚴重要求林右昌24小時內親自道歉，否則將親自去醫院採檢自清，將採取法律行動控訴林右昌。
記者孫唯容／綜合報導
謝國樑表示產權爭議應由前任市府團隊負責，要求林右昌出面說明，並在深夜召開直播怒嗆林右昌「自己家裡經濟穩定所以我不需要去做一些對市民不利、對自己有利的人，你覺得林右昌需不需要？我跟你講，他絕對有需要」。面對謝國樑指控，林右昌隔天受訪時指出，有民眾看到都覺得說謝國樑市長是不是瘋了、喝醉，還是嗑藥拉K？
謝國樑召開記者會控訴林右昌的說詞，導致整個社群網路、側翼、綠媒都在都在說這樣的事情，這種對他個人的人身攻擊已經慢慢開始在擴大，自己家人、太太憂慮到睡不著，假如別人像林右昌持續對自己不實指控、貼標籤，該如何面對孩子。
「基隆市長絕對不是拉K吸毒犯」，謝國樑強調，在此向林右昌提出嚴正抗議，「我絕對沒有吸毒，如果認為他有吸毒請直接講清楚、不要抹黑」，要求右昌24小時內親自道歉，否則他將前往醫院採檢自清，後續也會提出採取法律行動。
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