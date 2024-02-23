英特爾將生產1.4奈米叫陣台積電 陸行之：像高中生與博士的比賽
台積電昨日宣布已從實驗室成功做出下一個世代的技術，而英特爾近日則在該公司活動中頻秀肌肉，喊話今（2024）年下半年利用18A製造技術，從台積電手中奪回全球最先進晶片桂冠。看似二者之間將在未來一爭高下，但半導體分析師陸行之今（23）日在臉書發文諷刺表示，英特爾近日發表的技術藍圖，與台積電相比，像是高中生與博士之間的比賽。
記者魏妤庭／台北報導
台積電昨日於國際固態電路大會（ISSCC 2024）介紹該公司最新技術，由台積電業務開發資深副總經理張曉強宣布，台積電已在實驗室成功做出下一個世代的技術CFET（互補式場效電晶體），這是2奈米的奈米片架構創新後，下一個電晶體架構創新。垂直堆疊不同場效電晶體更靠近，可以大幅改善零組件電流，電晶體密度也可以提高1.5倍到2倍。
英特爾則在美國時間21日舉行IFS Direct Connect 2024活動，除了4年發展5個製程計畫最先進達18A製程，以及微軟將採用Intel 18A製程打造新晶片外，將在2027年前開發出最新的Intel 14A製程及Intel 14 A-E製程。英特爾執行長季辛格致詞時更劍指台積電，放話2030年成為全球第2大晶圓代工廠，挑戰台積電地位。
對此，陸行之說，最近看了台積電Dr. Keven Zhang SVP與英特爾CEO Pat的IFS ppt，感覺就像是PhD（博士生）與高中的ppt技術藍圖比賽。同時，他引述楊光磊所說的話，建議要讓Intel口頭上拿回技術冠軍，台積電不要去搶風頭，否則老大哥（暗指美國）不會給我們的神山好過。
陸行之表示，反正現在老大哥給的錢要是比Intel少太多，我們就慢慢移入貴鬆鬆的設備，反之在日本加碼移入先進設備作為替代方案。作為投資人，我選擇低調，自己享受兩家公司最近的技術叫板，哈哈。