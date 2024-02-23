李到晛當兵休假秒見女友林智妍！D社PO「黑暗榮耀CP約會照」放閃
林智妍與李到晛這對情侶因拍攝韓劇《黑暗榮耀》認識、交往，2023年韓媒《Dispatch》（以下簡稱「D社」）無預警公開2人戀愛關係，隨後他們便大方承認這段相差5歲的「姊弟戀」，並受到許多人的祝福，不過李到晛自去年8月入伍後，外界擔心他們會因無法經常見面，而疏遠關係，今（23）日韓媒《D社》公開讀者目擊2人共進早午餐的爆料照片，林智妍還在IG上分享餐點照放閃，證實仍穩定交往中。
記者張芸婷／綜合報導
林智妍與李到晛因出演《黑暗榮耀》相識，雖然劇中2人沒有太多的對手戲，但卻在劇組的聚餐中培養出感情，默默地談起戀愛。
雖然《黑暗榮耀》中，林智妍飾演欺負女主角宋慧喬的「惡女」，與李到晛「保護女主」的角色是對立關係，因此當初公開戀情時，令許多劇迷直呼：「無法接受」，但2人對於戀情坦蕩蕩的態度，也為這對CP圈了一大票粉絲！
李到晛於去年8月入伍後，外界也十分擔心，2人是否會因聚少離多而分手，不過今日《D社》公開了讀者爆料的照片，林智妍與李到晛小倆口肩並肩在一間餐廳內挑選菜單，並且林智妍在當天下午就PO出餐點照片放閃。
而李到晛目前仍是軍人身分，但他在入伍前還有2部作品未播出，他的首部大螢幕作品《破墓》已於昨（22）日上映，不禁讓人猜測是否藉著電影上映期間申請休假，出來與女友一起進戲院觀賞。
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