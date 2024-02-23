車上看書為什麼傷眼？眼科醫揭3大傷害 最嚴重「老本提早用完」
日前有美語補習班分享一對國小兄妹的日程表，每天從05:50排到23:30，且學校作業都在車上完成，讓不少家長驚呼「眼睛會壞掉」。基隆長庚眼科主治醫師孫啟欽對《NOWnews今日新聞》指出，除了很多家長擔心的近視問題之外，長期在車上看書、寫作業，也潛藏眼睛過度用力的危機，孩子年紀小小就開始吃老本，也可能讓未來老花等各種問題提早報到。
記者林志怡／台北報導
基隆長庚眼科主治醫師孫啟欽對《NOWnews今日新聞》指出，正常來說，看東西時應該保持30公分的適當距離與充足的光線，在車上閱讀、寫作業最大的問題在於，當車子移動時，孩子的手勢必會晃動、書本也因此不穩定，孩子的眼睛需要不斷調整，因此容易出現眼睛疲勞、度數加深的情況。
此外，孫啟欽提到，車子內的光線通常不太充足，為了看清楚眼前的書本或螢幕，眼睛容易過度用力，雖然孩子的眼睛通常調節能力很好、會去適應這些不穩定的情況，但在很年輕的時候就養成不好的習慣、過度使用眼球，其實是一種消耗健康本錢的行為。
孫啟欽提醒，一般人可能40歲以後才出現老花眼，但若眼睛長期處於無法適度休息的情況下，這些問題可能提早報到，且車上有其他人、路況多變的情況下，孩子的注意力也無法集中，相信學習效果也會打折扣，整體來說是非常得不償失的作法。