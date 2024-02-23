輝達業績好股價飆！陸行之卻沒太興奮　反點出下半年2大隱憂

台積電熊本廠明開幕　設備股搶先「拉炮慶祝」！這3檔飆漲停

▲台積電宣布不進駐龍潭科學園區三期，桃園市長張善政指是民進黨提早曝光害的。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電宣布不進駐龍潭科學園區三期，桃園市長張善政指是民進黨提早曝光害的。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

輝達、美超微股價噴發，帶動美股與台北股市今（23）日表現，大盤早盤也站上萬九大關，而權值王台積電不遑多讓，尤其台積電日本熊本廠將於明（24）日開幕，因此今日設備股率先拉炮慶祝！包括弘塑、瑞耘、辛耘飆漲停，家登、致茂、上品漲6到8%，祥碩、信紘科、中砂漲幅也有4%以上。

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AI晶片大廠輝達財報傳佳績，收盤股價狂噴漲幅16.4%、美超微也大漲32%，美股道瓊、標普收盤再創歷史新高，台積電ADR同樣大漲近2%。使得台北股市今（23）日開盤報喜，早盤大漲近160點，站上萬九大關，來到19012點，漲幅0.7%，再創歷史新高！

權值王台積電今天早盤股價也強勢，漲10元，來到702元，漲幅1.3%。台積電熊本廠將於明天2月24日舉行開幕典禮，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家都將到場，屆時有望與日本首相岸田文雄、日本王室成員佳子內親王同台。

台積電熊本廠將開幕，台積電設備廠喜孜孜！弘塑、瑞耘、辛耘飆漲停，家登漲8%以上，致茂、上品漲6%，祥碩、信紘科、中砂漲4%以上，朋億漲逾3%。另外，迅得、台耀、京元電、京鼎、矽格漲2到3%。

台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真表示，台積電日本廠預計在年底量產，二廠也即將動工，會那麼順利，日本官方的態度是最重要的關鍵，而在政治地緣風險下，因應客戶端的需求，有供應鏈風險韌性考量，是啟動新一輪的全球化布局，具指標性意義，也成為台積電歐洲廠與美國廠的練兵場。

劉佩真指出，日本半導體供應鏈如材料與設備廠完善是其優勢，現在已經有許多廠商開始大舉往熊本移動擴廠或是設置研發中心，上中下游全都動起來，「熊本效應」正在發酵。不僅日本廠商動起來，台灣相關設備廠也會隨著台積電的腳步，以及力積電與聯電有機會加大擴廠而前進日本布局，有進一步發展的相關機會。


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