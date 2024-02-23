《你的名字》製片求女學生：想要妳的裸照 手機藏海量不雅照被抓
日本賣座動畫片《你的名字》2016年上映在全球收穫3.8億美金（約119億元新台幣）票房，讓編導新海誠受封「新宮崎駿」，不過與他共事的52歲該片製片人伊藤耕一郎，昨（22）日因為涉嫌向15歲女高中生對價要求「想要妳的裸照」遭逮捕，震驚影壇。
記者楊穎軒／綜合報導
據日媒報導，伊藤耕一郎3年前在社交平台看到一名住在長野縣、當年15歲的女高中生，女學生發文表示缺錢，他便轉帳12500日圓（約2668元新台幣）給對方，接著私訊要求：「想要妳傳裸照給我。」強迫女方拍攝裸照後再傳給他，由於伊藤耕一郎了解少女未成年，昨天被依違反《兒童買春與兒童色情禁止法》逮捕。
警方表示，伊藤耕一郎在偵訊中坦承知道對方是未滿18歲的女性，但不清楚15歲女高中生是哪一位網友，承認不只向1位女生要求傳裸照，目前警方已經在伊藤耕一郎的個人電腦、手機查獲多張不雅照片，認為受害女子可能更多，還在詳細調查當中。
※【NOWnews 今日新聞
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