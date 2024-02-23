不再慢半拍！台大實驗室火災 北市環保局說明4小時就出爐
台灣大學化學系大樓今（23）日清晨5時33分發生火災，火勢在6時6分撲滅。有鑒於20日新北市深坑大火惡臭彌漫雙北，民眾抱怨北市反應慢半拍，台北市長蔣萬安21日表示，環保局「對外說明絕對可更快」，並對環保局通報慢半拍「該懲處就懲處」。台大實驗室今日火災，北市環保局立即反應，稽查大隊獲報後立即前往現場進行毒災應變，在火災後4小時不到空氣量測報告就出爐，均屬正常。
記者呂炯昌／台北報導
台大實驗室火警，台北市消防局出動消防車輛18輛、救護車輛2輛、指揮車3輛、人員61名到場救災。台大校方表示，化學系一間實驗室凌晨5時33分獲報傳出火災，並無造成任何受傷，現場經警消搶救，約6時4分火煙控制，6時6分火勢完全撲滅。詳細相關財損仍須估計，校方已完成校安通報。
北市環保局在上午10點38分發布新聞稿表示，環保局稽查大隊獲報後立即前往現場進行毒災應變，經查現場燃燒雜物，未波及公告列管毒性化學物質，同時對現場周界以直讀式儀器量測空氣風險物質包含：可燃性氣體爆炸下限(LEL) 0%、光離子偵測(PID，檢測揮發性有機物) 0ppm、氨(NH3) 0ppm、氧氣(O2) 20.9%，測值均屬正常，無異常情形。