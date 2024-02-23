台積電熊本廠24日開幕！華航、長榮增班佈局九州 每週最多飛24班
近來最熱門的話題就是台積電熊本廠即將啟用，不僅有旅日台灣企業家要到熊本縣設台灣村或華僑學校，也有商家想到熊本開店搶商機。看好商務客大增及觀光商機，華航、長榮都將針對桃園-熊本航線增班，讓旅客往返更加便利。
記者魏妤庭／台北報導
眾所矚目的台積電日本熊本廠將在明（24）舉行開幕典禮，日本智庫九州經濟調查協會更是預估，台積電在10年內創造的經濟效益，至少上看20兆日圓，也帶動廠房附近地價暴漲，不論台灣或日本，有許多企業及商家都打算進駐熊本搶商機。
看準旅客及商務客需求，華航桃園-熊本目前每週飛航4個班次，預計2/27日起增加為每週5個班次。另桃園-福岡目前每週16班，除了早、晚兩班次外，還會搭配兩班午間班次，3/31起桃園-福岡將每週新增至19班。旅客可以透過福岡、熊本互相搭配雙點進出，規劃日本九州行程更加有彈性。
華航表示，看好往來九州地區的商務及觀光客市場潛力，擴大布局九州市場，3月底起每週將達24班，也是飛航九州班次最密集的國籍航空。
長榮航空目前則是已有規劃桃園-福岡每週14班，高雄-福岡每週5班，預計3/31起每週增加為7班。另在3/6起增開桃園-松山每週2班，3/20到4/30增加至每週4班。